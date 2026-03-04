CANLI YAYIN
Geri

Semih Kılıçsoy kararı verildi! Cagliari Beşiktaş'ın kasasını dolduracak

Beşiktaş’ın sezon başında satın alma opsiyonuyla İtalya’ya kiraladığı genç yıldız Semih Kılıçsoy’un geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. 20 yaşındaki genç yetenek için İtalyan ekibinin son kararını verdiği belirtildi. Geleceğin yıldızı olarak lanse edilen Semih, İtalya’daki uyum sürecini geride bıraktıktan sonra performansını yükseltti ve takımın öne çıkan isimlerinden biri haline geldi. Bu da Çizme ekibinin dikkatini çekti ve bonservisinin alınmasına karar verildi.

Giriş Tarihi:
Semih Kılıçsoy kararı verildi! Cagliari Beşiktaş'ın kasasını dolduracak
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Cagliari, Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Semih Kılıçsoy'un 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmak için resmi temaslara başladı.
  • Semih Kılıçsoy, Serie A'da son 12 maçta forma giydi ve 4 gol atarak Cagliari'nin en değerli oyuncularından biri haline geldi.
  • Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi, genç futbolcunun gol atmaya devam etmesi halinde 40 milyon euroluk bir oyuncuya dönüşebileceğini söyledi.
  • İtalyan ekibi, Semih Kılıçsoy ile 30 Haziran 2030'a kadar geçerli bir sözleşme imzalamayı planlıyor.
  • Cagliari, Semih Kılıçsoy'u sezon başında 1 milyon euro kiralama bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Semih Kılıçsoy, Cagliari formasıyla son dönemde yükselen bir performans sergiledi. Küme düşme hattının 6 puan üstünde bulunan İtalyan ekibinin en değerli oyuncularından biri haline gelen genç forvet, Serie A'da son 12 maçta forma giydi ve 4 kez fileleri havalandırdı.

Gösterdiği bu performans, Cagliari cephesinde de Semih Kılıçsoy ile ilgili karar sürecini hızlandırdı. Genç oyuncunun takım içindeki rolünün güçlenmesi, satın alma opsiyonunun gündemdeki yerini daha da artırdı.

Semih Kılıçsoy kararı verildi! Cagliari Beşiktaş'ın kasasını dolduracak-2

SATIN ALMA NİYETİ AÇIKLANMIŞTI

Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği basın toplantısında, 12 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Semih Kılıçsoy'un bonservisini almak için Beşiktaş ile görüştüklerini belirtmişti.

Angelozzi, sözleşmedeki küçük bir indirim talebiyle serbest kalma süresini öne çekmeye çalıştıklarını ancak bunun gerçekleşmediğini ifade etti. Buna rağmen sezon sonunda oyuncuyu satın alma niyetinde olduklarını dile getirmişti.

"40 MİLYON EUROLUK OYUNCU OLUR"

Guido Angelozzi, daha sonra verdiği bir başka röportajda da Semih Kılıçsoy için dikkat çeken ifadeler kullandı. İtalyan yönetici, genç oyuncunun gol atmaya devam etmesi halinde 40 milyon euroluk bir futbolcuya dönüşebileceğini söyledi.

Semih Kılıçsoy'un transfer sürecinde menajeri Pastorello sayesinde keşfedildiğini ifade eden Angelozzi, oyuncuyu scout ekibiyle takip ettiklerini ve sonrasında da değerlendirmelerini tamamlayarak transfer ettiklerini anlattı. Ayrıca genç futbolcunun önemli insani özelliklere sahip olduğunun da altını çizdi.

Semih Kılıçsoy kararı verildi! Cagliari Beşiktaş'ın kasasını dolduracak-3

RESMİ TEMASLAR BAŞLADI

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Cagliari yönetimi, sezon başında Beşiktaş'tan 1 milyon euro kiralama bedeliyle kadrosuna kattığı Semih Kılıçsoy'un 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmak için resmi temaslara başladı.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda genç yıldızın potansiyelinin bu rakamın çok üzerinde olduğu vurgulanıyor. Bu gelişme, Cagliari'nin Semih Kılıçsoy konusunda kararını büyük ölçüde verdiğini gösteren en önemli detay olarak öne çıkıyor.

Semih Kılıçsoy kararı verildi! Cagliari Beşiktaş'ın kasasını dolduracak-4

2030'A KADAR SÖZLEŞME PLANI

Tuttomercatoweb'in haberine göre, büyük bir aksilik yaşanmazsa Cagliari sezon sonunda Semih Kılıçsoy'un bonservisini alacak. İtalyan ekibinin, genç futbolcuyla 30 Haziran 2030'a kadar geçerli bir sözleşme imzalamayı planladığı belirtiliyor.

Ayrıca bonuslar hariç yıllık yaklaşık 300 bin euro net ücret alan golcü oyuncunun maaşında da artış yapılacağı ifade ediliyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler