İtalyan ekibi, Semih Kılıçsoy ile 30 Haziran 2030'a kadar geçerli bir sözleşme imzalamayı planlıyor.

Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi, genç futbolcunun gol atmaya devam etmesi halinde 40 milyon euroluk bir oyuncuya dönüşebileceğini söyledi.

Semih Kılıçsoy, Serie A'da son 12 maçta forma giydi ve 4 gol atarak Cagliari'nin en değerli oyuncularından biri haline geldi.

Cagliari, Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Semih Kılıçsoy'un 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmak için resmi temaslara başladı.

Gösterdiği bu performans, Cagliari cephesinde de Semih Kılıçsoy ile ilgili karar sürecini hızlandırdı. Genç oyuncunun takım içindeki rolünün güçlenmesi, satın alma opsiyonunun gündemdeki yerini daha da artırdı.

Semih Kılıçsoy, Cagliari formasıyla son dönemde yükselen bir performans sergiledi. Küme düşme hattının 6 puan üstünde bulunan İtalyan ekibinin en değerli oyuncularından biri haline gelen genç forvet, Serie A'da son 12 maçta forma giydi ve 4 kez fileleri havalandırdı.

SATIN ALMA NİYETİ AÇIKLANMIŞTI

Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği basın toplantısında, 12 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Semih Kılıçsoy'un bonservisini almak için Beşiktaş ile görüştüklerini belirtmişti.

Angelozzi, sözleşmedeki küçük bir indirim talebiyle serbest kalma süresini öne çekmeye çalıştıklarını ancak bunun gerçekleşmediğini ifade etti. Buna rağmen sezon sonunda oyuncuyu satın alma niyetinde olduklarını dile getirmişti.

"40 MİLYON EUROLUK OYUNCU OLUR"

Guido Angelozzi, daha sonra verdiği bir başka röportajda da Semih Kılıçsoy için dikkat çeken ifadeler kullandı. İtalyan yönetici, genç oyuncunun gol atmaya devam etmesi halinde 40 milyon euroluk bir futbolcuya dönüşebileceğini söyledi.

Semih Kılıçsoy'un transfer sürecinde menajeri Pastorello sayesinde keşfedildiğini ifade eden Angelozzi, oyuncuyu scout ekibiyle takip ettiklerini ve sonrasında da değerlendirmelerini tamamlayarak transfer ettiklerini anlattı. Ayrıca genç futbolcunun önemli insani özelliklere sahip olduğunun da altını çizdi.