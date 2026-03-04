CANLI YAYIN
Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Hedefte Ada'nın yıldızı var

Fenerbahçe, Tottenham forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Pape Matar Sarr ile ilgileniyor. Senegalli futbolcu, Galatasaray’ın da transfer listesinde yer alıyor.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Africafoot'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, Tottenham forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Pape Matar Sarr ile ilgileniyor.

YAZA ANA HEDEF

Sarr'ın Fenerbahçe'nin listesinde olduğu ve 23 yaşındaki futbolcunun yaz transfer döneminde sarı-lacivertlilerin ana transfer hedeflerinden biri olduğu yazıldı.

Yves Bissouma'nın kontratı sona eriyor (Fotoğraf: EPA)

SARR VE BISSOUMA

Fenerbahçe'nin geçen yaz Tottenham'dan Yves Bissouma ile birlikte Sarr'ı da transfer etmeye çalıştığı ancak görüşmelerden sonuç çıkmadığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin şu anda tüm dikkatini ise Pape Matar Sarr transferine verdiği kaydedildi.

GALATASARAY'IN DA LİSTESİNDE

Öte yandan 23 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusunun Fenerbahçe dışında Galatasaray'ın da transfer listesinde yer aldığı öne sürüldü.

Pape Matar Sarr geleceğin yıldızlarından biri olarak gösteriliyor (Fotoğraf: EPA)

SEZON PERFORMANSI

Tottenham forması altında bu sezon 28 maçta süre bulan Senegalli futbolcu, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

Tottenham ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

