Fenerbahçe için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Africafoot'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, Tottenham forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Pape Matar Sarr ile ilgileniyor.
YAZA ANA HEDEF
Sarr'ın Fenerbahçe'nin listesinde olduğu ve 23 yaşındaki futbolcunun yaz transfer döneminde sarı-lacivertlilerin ana transfer hedeflerinden biri olduğu yazıldı.
SARR VE BISSOUMA
Fenerbahçe'nin geçen yaz Tottenham'dan Yves Bissouma ile birlikte Sarr'ı da transfer etmeye çalıştığı ancak görüşmelerden sonuç çıkmadığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin şu anda tüm dikkatini ise Pape Matar Sarr transferine verdiği kaydedildi.
GALATASARAY'IN DA LİSTESİNDE
Öte yandan 23 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusunun Fenerbahçe dışında Galatasaray'ın da transfer listesinde yer aldığı öne sürüldü.
SEZON PERFORMANSI
Tottenham forması altında bu sezon 28 maçta süre bulan Senegalli futbolcu, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ
Tottenham ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.