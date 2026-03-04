Fenerbahçe için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Africafoot'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, Tottenham forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Pape Matar Sarr ile ilgileniyor. YAZA ANA HEDEF Sarr'ın Fenerbahçe'nin listesinde olduğu ve 23 yaşındaki futbolcunun yaz transfer döneminde sarı-lacivertlilerin ana transfer hedeflerinden biri olduğu yazıldı.

Yves Bissouma'nın kontratı sona eriyor (Fotoğraf: EPA) SARR VE BISSOUMA Fenerbahçe'nin geçen yaz Tottenham'dan Yves Bissouma ile birlikte Sarr'ı da transfer etmeye çalıştığı ancak görüşmelerden sonuç çıkmadığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin şu anda tüm dikkatini ise Pape Matar Sarr transferine verdiği kaydedildi. GALATASARAY'IN DA LİSTESİNDE Öte yandan 23 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusunun Fenerbahçe dışında Galatasaray'ın da transfer listesinde yer aldığı öne sürüldü.