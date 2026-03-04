Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran’dan İtalyan hocaya güvenoyu

Fenerbahçe son maçlarda aldığı sonuçlarla taraftarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'a elenen Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'de oynadığı son iki maçta ise berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran, hastalığı nedeniyle tedavi gören teknik direktör Domenico Tedesco ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Saran, bu görüşmede İtalyan teknik adama duyduğu güveni dile getirdi.

DAHA SEZON SONA ERMEDİ

Saran bu görüşmede "Son haftalarda istemediğimiz sonuçlar almış olabiliriz. Ama daha sezon bitmedi. Süper Lig'de sadece 4 puan gerideyiz. Üstelik Galatasaray ile evimizde oynayacağız. Rakibimizin de zorlu maçları var. Futbolda her an her şey değişebilir" ifadelerini kullandı. Saran'ın Tedesco'ya "Biz seninle bir yola çıktık. Sonuna kadar beraber yürüyeceğiz" dediği, bu sözler üzerine İtalyan hocanın da çok duygulandığı gelen haberler arasında.