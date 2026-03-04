Asensio fırtınası! Fenerbahçeli 10 numara Avrupa’nın zirvesine çıktı

Fenerbahçe'nin sezon başında Fransız devi Paris Saint Germain'den kadrosuna kattığı Marco Asensio, bu sezon ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkatleri çekiyor. Sarı- Lacivertliler'in 10 numarası, bu yıl yaptığı skor katkısıyla dikkat çekiyor. 2026 yılında, top 15 ligde 10 numaralar arasında en çok skor katkısı yapan isim Marco Asensio... İ

spanyol futbolcu, bu süreçte 3 gol atarken 5 asist yaptı ve 8 gole katkıda bulundu. Asensio, Cole Palmer, Dani Olmo ve Fermin Lopez gibi isimleri geride bırakmayı başardı. Fenerbahçe taraftarının sevgilisi konumundaki Asensio, bu sezon Süper Lig'de 20 maçta forma giyerken 11 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıkan İspanyol yıldız, 2 kez fileleri havalandırdı. 30 yaşındaki futbolcunun Sarı-Lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.