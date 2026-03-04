Eyüpspor'daki performansının ardından Avrupa'da dikkat çeken Arda Turan, sezon başında Shakhtar Donetsk'in başına geçmişti. Turan yönetimindeki Shakhtar, ligde 41 puanla lider durumda bulunuyor. Aynı zamanda Ukrayna ekibinin Avrupa'da Konferans Ligi'nde yoluna devam etmesi, genç teknik adamın adını daha da görünür hale getirmiş durumda.

ATLETICO MADRID İÇİN GÜÇLÜ ADAY İDDİASI

Fichajes'te yer alan habere göre Diego Simeone'nin sezon sonunda Atletico Madrid'den ayrılık kararı alması bekleniyor. Arda Turan'ın Simeone'nin koltuğu için en güçlü adaylardan biri olduğu ifade edildi. Haberde Atletico Madrid yönetiminin, Simeone'den sonra göreve gelecek teknik adamın kulübün DNA'sını bilen, güçlü karaktere sahip bir isim olmasını istediği ve bu noktada Arda Turan'ın öne çıktığı aktarıldı.

Atletico Madrid'de değerlendirilen diğer adaylar arasında Filipe Luis ve Gabi de bulunuyor. Buna rağmen Arda Turan'ın adı, kulüple kurduğu bağ nedeniyle en fazla heyecan yaratan seçeneklerden biri olarak gösterildi.