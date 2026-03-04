Osasuna deplasmanında 2-1 kaybeden Real Madrid, ardından LaLiga'nın 26. haftasında Santiago Bernabeu'da Getafe'ye 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte lider Barcelona ile arasındaki puan farkı dörde yükseldi. Üst üste gelen kayıplar, takım içindeki havayı da tartışmalı hale getirdi.

ARDA YİNE MAÇI TAMAMLAYAMADI

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, Getafe karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Son dönemde ikinci yarılarda oyundan alınan milli futbolcu, bu maçta da 69. dakikada yerini Mastantuono'ya bıraktı. Böylece Arda Güler bir kez daha maçı tamamlayamayan isim oldu.

20 yaşındaki futbolcu bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda toplam 40 maça çıktı. Arda Güler, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 12 asistlik skor katkısı verdi.