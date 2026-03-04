CANLI YAYIN
Geri

Arda Güler'e ihanet iddiası: Real Madrid kariyerini bitirebilir

Son olarak LaLiga’da sahasında Getafe’ye 1-0 mağlup olan Real Madrid’de moraller bozulurken, İspanyol basınında Arda Güler hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Şampiyonluk yarışında yara alan İspanyol devinde, soyunma odasında yaşananlara ilişkin ortaya çıkan bu söylenti gündeme damga vurdu.

Giriş Tarihi:
Arda Güler'e ihanet iddiası: Real Madrid kariyerini bitirebilir

Osasuna deplasmanında 2-1 kaybeden Real Madrid, ardından LaLiga'nın 26. haftasında Santiago Bernabeu'da Getafe'ye 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte lider Barcelona ile arasındaki puan farkı dörde yükseldi. Üst üste gelen kayıplar, takım içindeki havayı da tartışmalı hale getirdi.

Arda Güler'e ihanet iddiası: Real Madrid kariyerini bitirebilir-2

ARDA YİNE MAÇI TAMAMLAYAMADI

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, Getafe karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Son dönemde ikinci yarılarda oyundan alınan milli futbolcu, bu maçta da 69. dakikada yerini Mastantuono'ya bıraktı. Böylece Arda Güler bir kez daha maçı tamamlayamayan isim oldu.

20 yaşındaki futbolcu bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda toplam 40 maça çıktı. Arda Güler, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 12 asistlik skor katkısı verdi.

Arda Güler'e ihanet iddiası: Real Madrid kariyerini bitirebilir-3

İSPANYOL BASININDAN OLAY İDDİA

İspanyol basınında yer alan haberde, Real Madrid soyunma odasındaki bir bölümün Arda Güler'in topu her aldığında oyunun temposunu düşürdüğünden şikayet ettiği öne sürüldü. Haberde, genç oyuncunun takımın oyununu yavaşlattığı ve hücum hattındaki isimlerle bağlantı kurmakta zorlandığı iddia edildi.

Aynı iddiada, Arda Güler'in bazı pozisyonlarda fazla bireysel davrandığı ve son bölgede kötü kararlar verdiği yönünde eleştiriler bulunduğu aktarıldı.

Arda Güler'e ihanet iddiası: Real Madrid kariyerini bitirebilir-4

"SABIR TÜKENMEYE BAŞLIYOR" İDDİASI

Haberde, Arda Güler'in henüz çok genç olduğu ve gelişime açık yönlerinin bulunduğu vurgulanırken, buna rağmen takım içinde sabrın tükenmeye başladığı ileri sürüldü.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler