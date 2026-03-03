Sergen Yalçın'dan öğrencilerine kritik uyarı! Derbiyi unutun kupaya bakın

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının 4. maçında yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Kupayı bu sezon büyük bir hedef olarak belirleyen Siyah-Beyazlılar'da, Teknik Direktör Sergen Yalçın,karşılaşma öncesi oyuncularıyla kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre deneyimli çalıştırıcı, futbolcularına kupa maçının önemini net sözlerle anlattı.

KUPAYI ALACAK GÜÇTEYIZ

Yalçın,yaklaşan Galatasaray derbisine rağmen önceliğin tamamen kupa mücadelesi olması gerektiğini vurguladığı öğrenildi. Toplantıda oyuncularına, "Öncelikli hedefiniz Çaykur Rizespor ile oynayacağımız kupa maçı olsun. Şimdilik derbiyi unutun. Galatasaray maçı sonraki iş. Kupayı alacak güçte bir ekibiz. Kupa maçını kazanırsak, Galatasaray maçına taraftarımız önünde daha motive çıkarız. Derbiyi unutun, kupaya bakın" ifadelerini kullandığı belirtildi. Bu sözlerin Siyah-Beyazlı takımı motive ettiği ifade edildi.