Real Madrid'e Rodrygo şoku! Dünya Kupası'nı da kaçıracak
LaLiga’nın 26. haftasında sahasında Getafe’yi konuk eden Real Madrid, sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrılırken bir kötü haber de yıldız oyuncusundan geldi. Şampiyonluk yarışından uzaklaşan İspanyol devinde, Rodrygo’nun yaşadığı sakatlık gündeme damga vurdu. Brezilyalı futbolcunun çapraz bağları koptu.
Marca'da yer alan habere göre, Real Madrid'in yıldız oyuncusu Rodrygo'nun sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildi. Brezilyalı futbolcunun yaşadığı bu sakatlık, takım adına en dikkat çeken gelişme oldu.
Rodrygo'nun sakatlığının ardından uzun süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Yıldız oyuncunun yaşadığı bu ağır sakatlık, Real Madrid için önemli bir kayıp olarak öne çıktı.
6-7 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
Haberin detaylarında Rodrygo'nun sakatlığı nedeniyle 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Bu gelişmeyle birlikte Brezilyalı futbolcunun uzun süre formasından ayrı kalacağı aktarıldı.
Ayrıca Rodrygo'nun bu sakatlık nedeniyle Dünya Kupası'nı da kaçıracağı belirtildi. Yaşanan bu gelişme, oyuncu adına olduğu kadar Real Madrid için de sarsıcı bir tablo ortaya çıkardı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Rodrygo, bu sezon Real Madrid formasıyla 27 resmi maça çıktı. Brezilyalı yıldız, söz konusu karşılaşmalarda 3 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı.