Real Madrid'e Rodrygo şoku! Dünya Kupası'nı da kaçıracak

Rodrygo'nun sakatlığının ardından uzun süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Yıldız oyuncunun yaşadığı bu ağır sakatlık, Real Madrid için önemli bir kayıp olarak öne çıktı.

Marca'da yer alan habere göre, Real Madrid'in yıldız oyuncusu Rodrygo'nun sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildi. Brezilyalı futbolcunun yaşadığı bu sakatlık, takım adına en dikkat çeken gelişme oldu.

6-7 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Haberin detaylarında Rodrygo'nun sakatlığı nedeniyle 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Bu gelişmeyle birlikte Brezilyalı futbolcunun uzun süre formasından ayrı kalacağı aktarıldı.

Ayrıca Rodrygo'nun bu sakatlık nedeniyle Dünya Kupası'nı da kaçıracağı belirtildi. Yaşanan bu gelişme, oyuncu adına olduğu kadar Real Madrid için de sarsıcı bir tablo ortaya çıkardı.