Beşiktaş’tan Altay Bayındır hamlesi! Transferde temaslar sıklaştı

Sezon sonunda kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş, kaleci transferinde rotasını İngiltere'ye çevirdi. İngiliz basınında yer alan iddialara göreSiyah-Beyazlılar, Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır içintemaslarını sürdürüyor. Taraflar arasında anlaşma ihtimalinin her geçen gün yükseldiğibelirtiliyor. Düzenli forma şansı bulmak isteyen 27 yaşındaki file bekçisinin de yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak baktığıifade ediliyor. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen milli kalecinin, daha fazla süre alabileceği bir kulübe transfer olma fikrine olumlu yaklaştığı kaydedildi.

Kırmızı Şeytanlar ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Altay Bayındır'ın güncel piyasa değerinin 7 milyon euro seviyesinde olduğu aktarılıyor. Beşiktaş yönetiminin, transferi uygun şartlarda bitirmek adına İngiliz kulübüyle pazarlıklarını sürdürdüğü ve önümüzdeki günlerde sürecin netlik kazanabileceği konuşuluyor. Siyah-Beyazlı camiada, tecrübeli kalecinin olası transferi kalede istikrar arayışına önemli bir katkı olarak görülüyor.