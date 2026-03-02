Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın oyuncularına işte böyle seslendi

Süper Lig'de son olarak Kocaelispor'u deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup eden Beşiktaş'taişler yolunda gidiyor. Üst üste 3 maç kazanan Siyah-beyazlılar, 21 yıl sonra ilk kez deplasmanda 10 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Sergen Yalçında kulüp tarihine bir kez daha adını kazıdı. Başarılı teknik adam, Kartal'da deplasmanda en uzun yenilmezlik serisine sahip olan yerli hoca unvanını eline geçirdi. Sergen hocanın hedefi cumartesi günü lider Galatasaray'ıda devirmek.

OYUNCULARINI MOTİVE EDİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kocaelisporgalibiyeti sonrasında oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam, "Galatasaray derbisi bizim için sezon finali. Sezonun genelinde taraftarımızı üzdük. Şimdi ise ayağa kalktık ve emin adımlarla yürüyoruz. Galatasaray derbisini kazanarak taraftarımıza bir bayram daha yaşatalım"ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta büyük hazırlık

Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora, "3 Mart kuruluş yıl dönümümüzle 19 Mart Dünya Beşiktaşlılar Günüarasındaki iki haftalık süre boyunca bir dizi etkinlik gerçekleştireceğiz. Şık bir logo tasarladık" ifadelerini kullandı.