Vitor Pereira'ya Ferdi Kadıoğlu şoku! Brighton - Nottingham Forest: 2-1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig’in 28. haftasında Brighton, sahasında Nottingham Forest’ı 2-1 mağlup etti. The American Express Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, ilk 15 dakikada bulduğu gollerle üstünlüğü ele geçirdi ve kalan bölümde skor avantajını korudu. Bu sonuçla Brighton puanını 37’ye yükseltirken, Nottingham Forest 27 puanda kaldı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Brighton, 6. dakikada Diego Gomez'in golüyle öne geçti. Nottingham Forest bu gole 13. dakikada Morgan Gibbs-White ile karşılık verdi. Ancak ev sahibi ekip, sadece iki dakika sonra Danny Welbeck'in golüyle yeniden üstünlüğü yakaladı ve maçın skoru ilk yarıda belirlenmiş oldu.
İLK 15 DAKİKADA TÜM GOLLER GELDİ
Mücadelede tempo daha ilk bölümde yükseldi. Brighton, Diego Gomez ile skor perdesini açarken, Nottingham Forest kısa süre içinde eşitliği buldu. Konuk ekibin sevinci uzun sürmedi ve Brighton, Danny Welbeck'in golüyle yeniden öne geçti.
İlk yarının kalan bölümünde Brighton oyunun kontrolünü daha fazla elinde tutan taraf oldu. Nottingham Forest ise zaman zaman etkili ataklar geliştirse de ikinci golü bulamadı. Ev sahibi ekip, devre arasına 2-1'lik avantajla girdi.
FERDİ KADIOĞLU İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI
Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu karşılaşmaya ilk 11'de başladı. ESPN'in maç kadrosu verilerinde Ferdi, Brighton'ın başlangıç kadrosunda yer aldı.
Brighton'ın savunma hattında görev yapan milli oyuncu, takımının kritik galibiyet aldığı mücadelede öne çıkan isimlerden biri olarak kadroda yer aldı.