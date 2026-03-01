Vitor Pereira'ya Ferdi Kadıoğlu şoku! Brighton - Nottingham Forest: 2-1 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmaya hızlı başlayan Brighton, 6. dakikada Diego Gomez'in golüyle öne geçti. Nottingham Forest bu gole 13. dakikada Morgan Gibbs-White ile karşılık verdi. Ancak ev sahibi ekip, sadece iki dakika sonra Danny Welbeck'in golüyle yeniden üstünlüğü yakaladı ve maçın skoru ilk yarıda belirlenmiş oldu.