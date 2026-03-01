Robin van Persie’nin Feyenoord’u Twente’ye takıldı

Hızlı Özet Göster FC Twente, Eredivisie'de Feyenoord'u sahasında 2-0 mağlup etti.

Kristian Hlynsson, Twente'yi ilk yarının uzatma dakikalarında 45+1'de 1-0 öne geçirdi.

Sondre Orjasaeter, 72. dakikada Twente'nin ikinci golünü kaydederek skoru 2-0'a taşıdı.

Eredivisie'nin 26. haftasında Twente deplasmanda Go Ahead ile karşılaşacak.

Feyenoord, 26. haftada deplasmanda NAC Breda ile oynayacak.

Maçın ilk yarısı dengeli bir görüntüyle geçerken, Twente beklediği golü uzatma dakikalarında buldu. Ev sahibi ekibi öne geçiren golü 45+1. dakikada Kristian Hlynsson kaydetti. Bu golle birlikte Twente, soyunma odasına 1-0 üstün girdi. İlk yarının son bölümünde gelen bu gol, mücadelenin gidişatını değiştiren anlardan biri oldu. Feyenoord, devre arasına geride girerken ikinci yarıda risk almak zorunda kaldı.

TWENTE İKİNCİ YARIDA FİŞİ ÇEKTİ İkinci yarıda beraberlik için yüklenen Feyenoord, savunmada bıraktığı boşlukların bedelini ödedi. Twente, 72. dakikada Sondre Orjasaeter'in golüyle farkı ikiye çıkardı ve mücadelede kontrolü daha da eline aldı. Bu golün ardından ev sahibi ekip skor üstünlüğünü korurken, Feyenoord kalan dakikalarda geri dönüş yapamadı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Twente sahadan 2-0 galip ayrıldı.