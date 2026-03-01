Pep Guardiola'dan oruç tepkisine sert sözler! "Saygılı olun"

Hızlı Özet Göster Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Leeds United maçında oruç açmak için verilen araya tribünden gelen tepkilere sert yanıt verdi.

Premier Lig'de 2021'den beri ramazan ayında Müslüman oyuncuların oruç açabilmeleri için maçlara kısa süreli ara verilmesi uygulanıyor.

Leeds United-Manchester City maçında gün batımında verilen ara, her iki kulüp ve maç yetkilileri tarafından önceden planlanmıştı.

Guardiola, modern futbolda dinlere ve farklılıklara saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak çeşitliliğe anlayış mesajı verdi.

Manchester City, Leeds United deplasmanında Antoine Semenyo'nun golüyle 1-0 kazanarak şampiyonluk yarışında kritik 3 puan aldı.

Maç sırasında verilen bu kısa aranın, gün batımına denk geldiği ve daha önce iki kulübün yanı sıra maç yetkilileri tarafından da planlandığı aktarıldı. Stadyumdaki dev ekranda aranın nedeni açık şekilde belirtilmesine rağmen, bazı Leeds United taraftarlar bu anlara tepki gösterdi.

Pep Guardiola İslam'a karşı gösterdiği yaklaşımla adından söz ettiriyor (Fotoğraf: AA) GUARDIOLA'DAN TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERE SERT YANIT Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında tribünlerden gelen bu tepkiye sert çıktı. Deneyimli teknik adam, modern futbolda dinlere ve farklılıklara saygı gösterilmesi gerektiğini vurgularken, verilen aranın kulüplerin keyfi kararı değil, Premier Lig uygulaması kapsamında gerçekleştiğini belirtti. Guardiola'nın açıklamalarında, çeşitliliğe saygı mesajı öne çıktı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Guardiola, futbolun yalnızca saha içiyle sınırlı olmadığını, farklı inançlara sahip oyuncuların şartlarına da anlayış gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Karşılaşmada oruç tutan oyuncuların ihtiyaçları doğrultusunda verilen bu kısa molanın yuhalanması, teknik direktörün en çok tepki gösterdiği konular arasında yer aldı.