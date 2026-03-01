Pep Guardiola'dan oruç tepkisine sert sözler! "Saygılı olun"
İngiltere Premier Lig’in 28. haftasında Leeds United ile Manchester City arasında oynanan karşılaşmada yaşanan kısa iftar arası, maçın önüne geçen anlardan biri oldu. Elland Road’daki mücadelede Manchester City, Antoine Semenyo’nun golüyle sahadan 1-0 galip ayrılırken, karşılaşmanın 13. dakikasında Müslüman futbolcuların oruçlarını açabilmesi için oyuna kısa süreli ara verildi. Bu sırada tribünlerden yükselen yuhalama ve ıslık sesleri ise dikkat çekti. İngiliz devinin teknik direktörü Pep Guardiola, oruç sebebiyle verilen arada ev sahibi ekibin taraftarlarının gösterdiği tepkiyi gündemine aldı ve önemli açıklamalarda bulundu.
- Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Leeds United maçında oruç açmak için verilen araya tribünden gelen tepkilere sert yanıt verdi.
- Premier Lig'de 2021'den beri ramazan ayında Müslüman oyuncuların oruç açabilmeleri için maçlara kısa süreli ara verilmesi uygulanıyor.
- Leeds United-Manchester City maçında gün batımında verilen ara, her iki kulüp ve maç yetkilileri tarafından önceden planlanmıştı.
- Guardiola, modern futbolda dinlere ve farklılıklara saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak çeşitliliğe anlayış mesajı verdi.
- Manchester City, Leeds United deplasmanında Antoine Semenyo'nun golüyle 1-0 kazanarak şampiyonluk yarışında kritik 3 puan aldı.
Maç sırasında verilen bu kısa aranın, gün batımına denk geldiği ve daha önce iki kulübün yanı sıra maç yetkilileri tarafından da planlandığı aktarıldı. Stadyumdaki dev ekranda aranın nedeni açık şekilde belirtilmesine rağmen, bazı Leeds United taraftarlar bu anlara tepki gösterdi.
GUARDIOLA'DAN TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERE SERT YANIT
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında tribünlerden gelen bu tepkiye sert çıktı. Deneyimli teknik adam, modern futbolda dinlere ve farklılıklara saygı gösterilmesi gerektiğini vurgularken, verilen aranın kulüplerin keyfi kararı değil, Premier Lig uygulaması kapsamında gerçekleştiğini belirtti. Guardiola'nın açıklamalarında, çeşitliliğe saygı mesajı öne çıktı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Guardiola, futbolun yalnızca saha içiyle sınırlı olmadığını, farklı inançlara sahip oyuncuların şartlarına da anlayış gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Karşılaşmada oruç tutan oyuncuların ihtiyaçları doğrultusunda verilen bu kısa molanın yuhalanması, teknik direktörün en çok tepki gösterdiği konular arasında yer aldı.
PREMIER LİG'DE RAMAZAN UYGULAMASI YENİ DEĞİL
Premier Lig'de ramazan ayı boyunca Müslüman oyuncuların oruçlarını açabilmeleri için maçlara kısa süreli ara verilmesine 2021'de başlandı. Ligin resmî uygulamasına göre, maç öncesinde oruç tutan oyuncular belirleniyor ve gün batımına denk gelen anlarda oyunun doğal bir duraklama anında kısa bir mola verilebiliyor.
Bu nedenle Leeds United-Manchester City maçında yaşanan duraklama, daha önce de uygulanan mevcut protokol çerçevesinde gerçekleşti. Karşılaşmada tribünlerden gelen tepki ise saha içindeki futbolun önüne geçerek maç sonrası en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi.
MANCHESTER CITY SAHADAN 3 PUANLA AYRILDI
Tartışma yaratan anlara rağmen Manchester City, deplasmanda 1-0 kazanarak şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet aldı. Maçın tek golü Antoine Semenyo'dan gelirken, Guardiola'nın öğrencileri bu sonuçla zirve takibini sürdürdü.