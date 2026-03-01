Old Firm derbisinde 4 gollü düello! Rangers - Celtic: 2-2 | MAÇ SONUCU
İskoçya Premiership’te 29. hafta heyecanı Old Firm derbisiyle yaşandı. Rangers, Ibrox Stadyumu’nda ezeli rakibi Celtic’i konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede kazanan çıkmadı ve iki takım sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Derbide ilk yarıda üstünlüğü ele geçiren taraf Rangers olurken, Celtic ikinci yarıda geri dönerek kritik bir puanı hanesine yazdırdı.
- Rangers, Celtic'e karşı evinde oynadığı Old Firm derbisinde 2-0 öne geçtiği maçta son anda yediği golle 2-2 berabere kaldı.
- Youssef Chermiti, Rangers için ilk yarıda 8. ve 26. dakikalarda iki gol atarak takımını 2-0 öne geçirdi.
- Celtic, ikinci yarıda Kieran Tierney'nin 56. dakikadaki golüyle farkı bire indirdi.
- Reo Hatate, 90+1'de kazanılan penaltıyı üçüncü vuruşta gole çevirerek skoru 2-2 yaptı.
- Beraberlik sonrası Rangers 57 puanla 2. sırada kalırken, bir maçı eksik Celtic 55 puanla 3. sırada yer aldı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, henüz ilk bölümde skor avantajını yakaladı. Rangers, Youssef Chermiti'nin golleriyle ilk yarıda iki farklı üstünlük kurdu. Ibrox'taki atmosferi lehine çeviren ev sahibi takım, devre arasına 2-0 önde girdi.
Maçın 8. dakikasında Youssef Chermiti sahneye çıkarak Rangers'ı öne geçirdi. Ev sahibi ekip, bu golle birlikte derbide erken üstünlüğü yakaladı. İlk golün ardından baskısını sürdüren Rangers, 26. dakikada bir kez daha aynı isimle farkı ikiye çıkardı.
CELTIC İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ
İkinci yarıyla birlikte oyuna daha güçlü dönen Celtic, farkı azaltan golü 56. dakikada buldu. Kieran Tierney'nin kaydettiği gol, konuk ekibi yeniden maçın içine taşıdı. Bu golün ardından Celtic baskısını artırırken, Rangers ise skor üstünlüğünü korumakta zorlandı.
SON ANDA PENALTI, HATATE VE EŞİTLİK
Karşılaşmanın uzatma anlarında Celtic penaltı kazandı. Reo Hatate'nin 90+1'de kullandığı penaltıda Rangers kalecisi ilk vuruşu kurtardı. Dönen topta Hatate'nin ikinci şutunu da kaleci çıkardı. Ancak seken topu bir kez daha takip eden Hatate, bu kez fileleri havalandırdı ve skoru 2-2'ye getirdi.
Bu golün ardından derbide başka gol sesi çıkmadı. Böylece Celtic, iki farklı geriye düştüğü mücadelede son anda eşitliği yakalarken, Rangers ise sahasında galibiyeti koruyamadı.
PUANLAR PAYLAŞILDI
Old Firm derbisinin ardından Rangers puanını 57'ye yükseltti ve 2. sıradaki yerini korudu. Bir maçı eksik olan Celtic ise 55 puana ulaştı ve 3. basamakta yer aldı.