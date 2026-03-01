Old Firm derbisinde 4 gollü düello! Rangers - Celtic: 2-2 | MAÇ SONUCU

Youssef Chermiti, Rangers için ilk yarıda 8. ve 26. dakikalarda iki gol atarak takımını 2-0 öne geçirdi.

Maçın 8. dakikasında Youssef Chermiti sahneye çıkarak Rangers'ı öne geçirdi. Ev sahibi ekip, bu golle birlikte derbide erken üstünlüğü yakaladı. İlk golün ardından baskısını sürdüren Rangers, 26. dakikada bir kez daha aynı isimle farkı ikiye çıkardı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, henüz ilk bölümde skor avantajını yakaladı. Rangers, Youssef Chermiti'nin golleriyle ilk yarıda iki farklı üstünlük kurdu. Ibrox'taki atmosferi lehine çeviren ev sahibi takım, devre arasına 2-0 önde girdi.

CELTIC İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıyla birlikte oyuna daha güçlü dönen Celtic, farkı azaltan golü 56. dakikada buldu. Kieran Tierney'nin kaydettiği gol, konuk ekibi yeniden maçın içine taşıdı. Bu golün ardından Celtic baskısını artırırken, Rangers ise skor üstünlüğünü korumakta zorlandı.

SON ANDA PENALTI, HATATE VE EŞİTLİK

Karşılaşmanın uzatma anlarında Celtic penaltı kazandı. Reo Hatate'nin 90+1'de kullandığı penaltıda Rangers kalecisi ilk vuruşu kurtardı. Dönen topta Hatate'nin ikinci şutunu da kaleci çıkardı. Ancak seken topu bir kez daha takip eden Hatate, bu kez fileleri havalandırdı ve skoru 2-2'ye getirdi.

Bu golün ardından derbide başka gol sesi çıkmadı. Böylece Celtic, iki farklı geriye düştüğü mücadelede son anda eşitliği yakalarken, Rangers ise sahasında galibiyeti koruyamadı.