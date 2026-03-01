Manchester United - Crystal Palace: 2-1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig’in 28. haftasında Manchester United, sahasında Crystal Palace’ı 2-1 mağlup etti. Old Trafford’daki mücadelede konuk ekip erken öne geçse de kırmızı kart sonrası oyun dengesi değişti ve ev sahibi ekip geri dönüşe imza attı. Bu sonuçla United puanını 51’e yükselterek haftayı 3. sırada kapattı.
- Manchester United, Old Trafford'da Crystal Palace'ı 2-1 mağlup ederek geçici teknik direktör Michael Carrick yönetimindeki Premier Lig'deki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.
- Crystal Palace, 4. dakikada Maxence Lacroix'nın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
- Maxence Lacroix, 56. dakikada Matheus Cunha'yı düşürdüğü için kırmızı kart gördü ve Crystal Palace 10 kişi kaldı.
- Bruno Fernandes, 57. dakikada penaltıdan beraberliği sağladı ve 65. dakikada Benjamin Sesko'nun golünde asist yaptı.
- Michael Carrick yönetimindeki Manchester United, Premier Lig'de 7 maçta 6 galibiyet aldı ve bu süreçte yenilgi yaşamadı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Crystal Palace, 4. dakikada Maxence Lacroix'nın golüyle öne geçti. Bu gol, Manchester United'ın bu sezon ligde yediği en erken gol olarak kayıtlara geçti. İlk yarıda üstünlüğünü koruyan konuk ekip, devreye 1-0 önde girdi.
MAÇIN KIRILMA ANI 56. DAKİKADA GELDİ
Mücadelenin 56. dakikasında Maxence Lacroix, Matheus Cunha'yı düşürdü. Pozisyon VAR incelemesinin ardından penaltı ve kırmızı kartla sonuçlandı. Crystal Palace 10 kişi kalırken, Manchester United çok kritik bir fırsat yakaladı.
Topun başına geçen Bruno Fernandes, 57. dakikada hata yapmadı ve skoru 1-1'e getirdi. Bu golle birlikte ev sahibi ekip oyuna ortak olurken, Old Trafford'daki baskı da arttı.
FERNANDES HEM ATTI HEM HAZIRLADI
Manchester United'ın geri dönüşünde başrol Bruno Fernandes oldu. Portekizli yıldız, eşitlik golünün ardından bu kez 65. dakikada Benjamin Sesko'nun attığı golde asist yaptı. Fernandes'in kullandığı duran top sonrası Sesko'nun kafa vuruşu, United'ı 2-1 öne taşıdı.
MICHAEL CARRICK İLE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
Geçici teknik direktör Michael Carrick yönetimindeki Manchester United, Premier Lig'de çıktığı 7 maçta yenilgi yüzü görmedi. Reuters'a göre United, Carrick göreve geldikten sonra ligde 7 maçta 6 galibiyet aldı ve bu süreçte yenilmedi.