Katar'da tüm futbol maçları askıya alındı
Katar Futbol Federasyonu, ülkede düzenlenen tüm turnuva, şampiyona ve maçların bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı. Organizasyonların yeniden başlayacağı tarihin daha sonra federasyonun resmi platformları üzerinden duyurulacağı belirtildi
Giriş Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- Katar Futbol Federasyonu, ligler ve diğer organizasyonların başlama tarihinin ileri bir aşamada açıklanacağını duyurdu.
- Federasyon bünyesindeki müsabakalar için şu an net bir dönüş tarihi bulunmuyor.
- Ortadoğu'daki saldırılar sonrası Katar dahil birçok ülke hava sahasını kapattı.
- Hava sahası kapanışları nedeniyle binlerce yolcu etkilendi.
- Katar Futbol Federasyonu, bölgedeki gelişmeler nedeniyle erteleme kararı aldı.
Katar Futbol Federasyonu cephesinden yapılan duyuruda, ligler ve diğer organizasyonların yeniden başlayacağı tarihin ileri bir aşamada paylaşılacağı bildirildi. Mevcut açıklamaya göre, federasyon bünyesindeki müsabakalar için şimdilik net bir dönüş tarihi bulunmuyor.
Ortadoğu'daki son gelişmeler yalnızca hava sahasını ve ulaşımı değil, spor takvimini de doğrudan etkiledi. Bölgedeki saldırılar sonrası Katar dahil birçok ülkenin hava sahasını kapattığı ve binlerce yolcunun etkilendiği bildirildi. Katar Futbol Federasyonu, bu gelişmelerin ardından erteleme kararı aldı.