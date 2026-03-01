Katar'da tüm futbol maçları askıya alındı

Federasyon bünyesindeki müsabakalar için şu an net bir dönüş tarihi bulunmuyor.

Katar Futbol Federasyonu cephesinden yapılan duyuruda, ligler ve diğer organizasyonların yeniden başlayacağı tarihin ileri bir aşamada paylaşılacağı bildirildi. Mevcut açıklamaya göre, federasyon bünyesindeki müsabakalar için şimdilik net bir dönüş tarihi bulunmuyor.

Ortadoğu'daki son gelişmeler yalnızca hava sahasını ve ulaşımı değil, spor takvimini de doğrudan etkiledi. Bölgedeki saldırılar sonrası Katar dahil birçok ülkenin hava sahasını kapattığı ve binlerce yolcunun etkilendiği bildirildi. Katar Futbol Federasyonu, bu gelişmelerin ardından erteleme kararı aldı.