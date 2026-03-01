Galatasaray'ın istediği Teun Koopmeiners'in bonservisi belli oldu

Galatasaray ve Roma, Koopmeiners ile ilgilenen kulüpler arasında yer alırken Roma'nın ilgisi İtalyan basınında daha güçlü şekilde öne çıktı.

Juventus, orta saha oyuncusu Teun Koopmeiners için 30 milyon euro bonservis bedeli belirleyerek yaz transfer döneminde satışa açık olduğunu bildirdi.

Haberde, Koopmeiners ile ilgilenen kulüpler arasında Galatasaray ve Roma'nın adının geçtiği belirtildi. Özellikle Roma cephesindeki ilginin daha görünür hale geldiği aktarılırken, Galatasaray'ın da oyuncunun durumunu yakından izleyen takımlar arasında yer aldığı öne sürüldü.

GALATASARAY VE ROMA İDDİASI

Tuttosport kaynaklı haberlerde, Juventus'un yaz transfer dönemi öncesi bazı satış dosyalarını masaya koyduğu ve Teun Koopmeiners'in de bu isimler arasında bulunduğu ifade edildi. İtalyan ekibinin, hem kadro yapılanması hem de transfer bütçesi oluşturma hedefi doğrultusunda oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu aktarıldı.

Bu süreçte Galatasaray ve Roma'nın adı öne çıkan kulüpler arasında yer aldı. Roma ilgisi, İtalyan basınında daha güçlü şekilde yer bulurken, Galatasaray'ın da son dönemde oyuncuyla ilgili transfer iddialarında anılan takımlardan biri olduğu görüldü.