Galatasaray'ın istediği Teun Koopmeiners'in bonservisi belli oldu
Juventus’ta yeni sezon kadro planlaması şekillenmeye başlarken, takımdan ayrılması gündemde olan Teun Koopmeiners için istenen bonservis bedelinin netleştiği iddia edildi. İtalyan basınındaki habere göre siyah-beyazlı ekip, Hollandalı orta saha oyuncusunun satışı için 30 milyon euro seviyesinde bir bedel belirledi.
Hızlı Özet Göster
- Juventus, orta saha oyuncusu Teun Koopmeiners için 30 milyon euro bonservis bedeli belirleyerek yaz transfer döneminde satışa açık olduğunu bildirdi.
- Galatasaray ve Roma, Koopmeiners ile ilgilenen kulüpler arasında yer alırken Roma'nın ilgisi İtalyan basınında daha güçlü şekilde öne çıktı.
- Koopmeiners, bu sezon Juventus formasıyla 35 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti.
- Juventus, 2024 yazında yüksek bedelle transfer ettiği oyuncunun satışında büyük zarar yazmak istemiyor.
- Hollandalı futbolcu, Juventus'taki performansıyla beklentileri tam olarak karşılayamadı.
Haberde, Koopmeiners ile ilgilenen kulüpler arasında Galatasaray ve Roma'nın adının geçtiği belirtildi. Özellikle Roma cephesindeki ilginin daha görünür hale geldiği aktarılırken, Galatasaray'ın da oyuncunun durumunu yakından izleyen takımlar arasında yer aldığı öne sürüldü.
GALATASARAY VE ROMA İDDİASI
Tuttosport kaynaklı haberlerde, Juventus'un yaz transfer dönemi öncesi bazı satış dosyalarını masaya koyduğu ve Teun Koopmeiners'in de bu isimler arasında bulunduğu ifade edildi. İtalyan ekibinin, hem kadro yapılanması hem de transfer bütçesi oluşturma hedefi doğrultusunda oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu aktarıldı.
Bu süreçte Galatasaray ve Roma'nın adı öne çıkan kulüpler arasında yer aldı. Roma ilgisi, İtalyan basınında daha güçlü şekilde yer bulurken, Galatasaray'ın da son dönemde oyuncuyla ilgili transfer iddialarında anılan takımlardan biri olduğu görüldü.
JUVENTUS 30 MİLYON EURO İSTİYOR
Juventus'un, 2024 yazında yüksek bir bedelle kadrosuna kattığı Koopmeiners'in satışında büyük bir zarar yazmak istemediği ve bu nedenle 30 milyon euroluk bir bonservis beklentisi belirlediği kaydedildi. İtalyan basınındaki haberlerde, bu rakamın kulübün mali dengeyi koruma hedefiyle bağlantılı olduğu vurgulandı.
KOOPMEINERS'İN KARNESİ
Hollandalı orta saha, bu sezon Juventus formasıyla toplam 35 maçta görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan Koopmeiners, buna rağmen beklentileri tam olarak karşılayamadı.