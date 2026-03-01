Emre Can sezonu kapattı! Borussia Dortmund'a kötü haber

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl, sakatlığın kulüp için çok ağır bir gelişme olduğunu belirtti.

Borussia Dortmund'un duyurusuna göre Emre Can, yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle aylar sürecek bir tedavi ve rehabilitasyon sürecine girecek. Alman basınında yer alan haberlerde de tecrübeli futbolcunun sezonu kapattığı ve siyah-sarılı ekibin geri kalan maçlarında görev yapamayacağı dile getirildi.

Emre Can sezonun geri kalanında oynayamayacak (Fotoğraf: EPA)

SEBASTIAN KEHL'DEN DESTEK MESAJI

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl de Emre Can'ın sakatlığının kulüp için çok ağır bir gelişme olduğunu vurguladı. Kehl, kaptanlarının takım için ne kadar önemli bir parça olduğuna dikkat çekerken, iyileşme sürecinde kendisine tam destek verileceğini belirtti.

Kulüp cephesinden gelen bu mesaj, Emre Can'ın tedavi sürecinde yalnız bırakılmayacağını ortaya koydu. Dortmund yönetimi, deneyimli futbolcunun tamamen sağlığına kavuşması için gerekli desteğin sağlanacağını duyurdu.