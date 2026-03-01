Emre Can sezonu kapattı! Borussia Dortmund'a kötü haber
Borussia Dortmund’da Emre Can’dan gelen sakatlık haberi gündeme oturdu. Alman ekibi, Bayern Münih karşılaşmasında sakatlanan tecrübeli futbolcuda sol diz ön çapraz bağ yırtığı tespit edildiğini açıkladı. 32 yaşındaki kaptanın sezonun kalan bölümünde forma giyemeyeceği bildirildi.
- Borussia Dortmund kaptanı Emre Can, Bayern Münih maçında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.
- Milli futbolcu aylar sürecek tedavi ve rehabilitasyon sürecine girecek.
- Borussia Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl, sakatlığın kulüp için çok ağır bir gelişme olduğunu belirtti.
- Dortmund yönetimi, Emre Can'ın iyileşme sürecinde kendisine tam destek verileceğini açıkladı.
Bundesliga'daki Bayern Münih maçında yaşadığı diz problemi sonrası oyuna devam edemeyen Emre Can'ın durumu, kulüp cephesinde ciddi endişe yaratmıştı. Karşılaşma sonrası yapılan kontrollerin ardından korkulan oldu ve Borussia Dortmund, kaptanının uzun süre sahalardan uzak kalacağını netleştirdi.
SEZONU KAPATTI
Borussia Dortmund'un duyurusuna göre Emre Can, yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle aylar sürecek bir tedavi ve rehabilitasyon sürecine girecek. Alman basınında yer alan haberlerde de tecrübeli futbolcunun sezonu kapattığı ve siyah-sarılı ekibin geri kalan maçlarında görev yapamayacağı dile getirildi.
SEBASTIAN KEHL'DEN DESTEK MESAJI
Borussia Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl de Emre Can'ın sakatlığının kulüp için çok ağır bir gelişme olduğunu vurguladı. Kehl, kaptanlarının takım için ne kadar önemli bir parça olduğuna dikkat çekerken, iyileşme sürecinde kendisine tam destek verileceğini belirtti.
Kulüp cephesinden gelen bu mesaj, Emre Can'ın tedavi sürecinde yalnız bırakılmayacağını ortaya koydu. Dortmund yönetimi, deneyimli futbolcunun tamamen sağlığına kavuşması için gerekli desteğin sağlanacağını duyurdu.