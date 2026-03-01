Cremonese - Milan: 0-2 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A’nın 27. haftasında Cremonese ile Milan karşı karşıya geldi. Stadio Giovanni Zini’de oynanan mücadelede konuk ekip Milan, son dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Uzun süre golsüz eşitlikle devam eden karşılaşmada kırmızı-siyahlılar, bitime yakın bulduğu gollerle hanesine kritik bir 3 puan yazdırdı.
Karşılaşmanın büyük bölümünde iki takım da skor üretmekte zorlandı. Ev sahibi Cremonese, taraftarı önünde puan ararken, Milan ise zirve yarışında kayıp yaşamamak adına oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalıştı. Mücadelede denge uzun süre bozulmazken, maçın kaderi son anlarda değişti.
MİLAN KİLİDİ 89. DAKİKADA AÇTI
Karşılaşmada beklenen gol 89. dakikada geldi. Milan'da Pavlovic, attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi ve konuk ekibe büyük avantaj sağladı. Uzun süre direnç gösteren Cremonese savunması, maçın son bölümünde bu gole engel olamadı.
Bu golün ardından ev sahibi ekip beraberlik için risk alırken, Milan boş alanları değerlendirmeyi başardı. Kırmızı-siyahlılar, uzatma anlarında bir gol daha bularak galibiyeti perçinledi.
RAFAEL LEAO FİŞİ ÇEKTİ
Milan'ın ikinci golü 90+4. dakikada Rafael Leao'dan geldi. Portekizli yıldızın kaydettiği golle fark ikiye çıktı ve mücadelenin skoru 2-0 olarak belirlendi.
Son anlarda gelen bu iki golle birlikte Milan, zorlu deplasmanda kazanmayı başardı. Cremonese ise uzun süre oyunda kalmasına rağmen son bölümde kalesinde gördüğü gollerle sahadan puansız ayrıldı.
MİLAN 2. SIRADAKİ YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRDI
Bu sonucun ardından Milan puanını 57'ye yükseltti. Kırmızı-siyahlı ekip, aldığı bu galibiyetle ligde 2. sıradaki yerini daha da sağlamlaştırdı ve üst sıralardaki iddiasını sürdürdü.
Cremonese ise 27 puanda kaldı. Ev sahibi ekip, bu sonuçla küme düşme hattının hemen üstünde yer almaya devam etti. Son bölümde gelen goller, puan tablosu açısından iki takım adına da önemli bir tablo ortaya çıkardı.
GÖZLER DERBİDE
Serie A'nın bir sonraki haftasında Cremonese, deplasmanda Lecce ile karşı karşıya gelecek. Milan ise sahasında San Siro'da lider Inter'i ağırlayacak.