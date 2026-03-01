Cremonese - Milan: 0-2 | MAÇ SONUCU

MİLAN 2. SIRADAKİ YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRDI

Bu sonucun ardından Milan puanını 57'ye yükseltti. Kırmızı-siyahlı ekip, aldığı bu galibiyetle ligde 2. sıradaki yerini daha da sağlamlaştırdı ve üst sıralardaki iddiasını sürdürdü.

Cremonese ise 27 puanda kaldı. Ev sahibi ekip, bu sonuçla küme düşme hattının hemen üstünde yer almaya devam etti. Son bölümde gelen goller, puan tablosu açısından iki takım adına da önemli bir tablo ortaya çıkardı.