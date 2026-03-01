Bruma'ya bir sakatlık şoku daha!
Kariyerinde Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyen Bruma, bu kez Portekiz’de yaşadığı sakatlıkla gündeme geldi. Benfica’da kariyerini sürdüren Portekizli futbolcunun, yeniden sakatlandığı ve sahalardan bir süre daha uzak kalacağı belirtildi.
Hızlı Özet Göster
- Benfica'nın Portekizli futbolcusu Bruma, Gil Vicente maçı öncesi antrenmanda kas sakatlığı geçirdi ve en az 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
- 31 yaşındaki oyuncu, temmuz ayında aşil tendonu yırtığı yaşamış ve ocak ayında sahalara dönmüştü.
- Bruma bu sezon sakatlıklar nedeniyle sadece 2 maçta forma giyebildi.
- A Bola gazetesinin haberine göre Bruma'nın sakatlığı cumartesi günü yapılan idmanda meydana geldi.
- Portekizli futbolcunun yaşadığı yeni sakatlık tedavi sürecine başlamasıyla birlikte Benfica'da dikkat çekti.
Bu sezon sakatlık problemleri nedeniyle istediği gibi forma şansı bulamayan Bruma, bir kez daha sağlık sorunu yaşadı. Portekiz basınında yer alan haberlere göre deneyimli oyuncu, Gil Vicente maçı öncesinde yapılan antrenmanda sakatlık geçirdi.
BRUMA YENİDEN SAKATLANDI
A Bola'da yer alan habere göre, 31 yaşındaki futbolcu cumartesi günü gerçekleştirilen idmanda sakatlandı. Haberde, Bruma'nın kas sakatlığı yaşadığı ve bu nedenle uzun süre takımdan uzak kalmasının beklendiği aktarıldı.
Portekizli oyuncunun yaşadığı son sakatlığın ardından tedavi sürecine başladığı ifade edilirken, sahalara dönüşü için en az 6 haftalık bir süre öngörüldüğü belirtildi. Bu gelişme, Benfica cephesinde dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.
AĞIR SAKATLIK SONRASI YENİ TALİHSİZLİK
Bruma, temmuz ayında aşil tendonu yırtığı nedeniyle ağır bir sakatlık yaşamıştı. Tecrübeli futbolcu, bu ciddi sakatlığın ardından uzun süre sahalardan uzak kalmış ve ancak ocak ayında yeniden formasına kavuşabilmişti.
Sahalara dönmesinin ardından yeniden ritim bulmaya çalışan Bruma'nın kısa süre içinde bir kez daha sakatlanması, oyuncu adına yeni bir talihsizlik olarak öne çıktı. Böylece Portekizli futbolcunun bu sezon yaşadığı zorlu süreç bir kez daha gündeme geldi.
BU SEZON SADECE 2 MAÇTA OYNADI
Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon düzenli forma şansı bulamayan Bruma, yalnızca 2 karşılaşmada görev alabildi.