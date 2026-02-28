Kartal zorlu virajda: Kocaelispor'la bugün kozlarını paylaşacak

Beşiktaş,Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakada Cihan Aydındüdük çalacak. Ligdeki son 2 maçını kazanan Siyah-Beyazlılar, Zorlu maçtan da galip ayrılarak serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor.Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Emirhan ve Toure'nin yanı sıra kart cezalısı Orkun Kökçü de forma giyemeyecek.

