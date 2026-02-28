Karagümrük galibiyeti sonrası Fatih Tekke'den açıklama: "Ciddi bir mücadele içindeyiz"

TrabzonsporTeknik Direktörü Fatih Tekke ,"Burada gerçekten bir çaba var, olumlu bir hava var. Riskli haftalardayız. Bu sene Trabzonspor'un temellerinin bakış açısı olarak yaptığı şeyle beraber birçok takıma sanki örnek oluyoruz. Yolculuğa aslında sadece biz Trabzonsporolarak çıkmıyoruz. Türk futbolu adına bir şey yapmaya çalışıyoruz. Güzel bir ekibimiz var. Daha iyisi tabi olabilirdi. Ben de başkan da isterdi. Gerçekten ciddi bir mücadelenin içindeyiz. Maçların ikinci yarıları zor geçiyor. Biz gereğini yapalım, gerisi Allah'a kalmış" dedi.

