İstanbul'da farklı zafer! Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: 0-3 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Karadeniz temsilcisi, iki yarıda attığı gollerle rakibini 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu ve kritik bir galibiyet elde edip çok yakınında bulunduğu küme düşme hattında nefes aldı.
- Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.
- Rizespor'un gollerini 25. dakikada Halil Dervişoğlu, 56. dakikada Valentin Mihaila ve 80. dakikada Adedire Mebude kaydetti.
- Çaykur Rizespor puanını 27'ye yükseltirken Kasımpaşa 20 puanda kaldı.
- Çaykur Rizespor gelecek hafta sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.
- Kasımpaşa gelecek hafta deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.
Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede gülen taraf, 3-0'lık skorla konuk ekip Çaykur Rizespor oldu.
27'YE YÜKSELDİ
Karadeniz temsilcisi, etkili oyununu skora da yansıttı. Rizespor'a galibiyeti getiren goller 25. dakikada Halil Dervişoğlu, 56. dakikada Valentin Mihaila ve 80. dakikada Adedire Mebude'den geldi.
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 27'ye yükseltti. Kasımpaşa ise 20 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Çaykur Rizespor sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa ise deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.