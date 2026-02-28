Galatasaray’dan bahar fırtınası: Son 3 sezonda 28 maçta 22 galibiyet

Önümüzdeki2 ay içinde yoğun bir fikstüre girecek Galatasaray, 3 Mart'ta kupada Alanya, ligde de 7 Mart'ta Beşiktaşile karşılaşacak. 10-11 Mart'ta Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile evinde, 17-18 Mart'ta da deplasmanda karşılaşacak. Cimbom mart ayında Başakşehir ile de karşı karşıya gelecek. 2 ay içinde Göztepe ile erteleme maçı oynayacak Sarı-Kırmızılılar, nisan ayında ise Fenerbahçe ve Trabzonsporile karşı karşıya gelecek.

Sarı-Kırmızılılar, zorlu viraj öncesi geçmiş sezonlardaki performansına güveniyor. Cimbom, 2022-23 sezonunda bu süreçte 11 maçta, 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Aslan, 2023-24'te ise 2 aylık süreçte 8'de 8 yaptı. Galatasaray geçen sezon ise 9 maçta 7 galibiyet alırken 1'er beraberlik ve mağlubiyet almıştı. Cimbom, bu süreçte çıkacağı kritik maçlarda bu performansını tekrarlayıp en az kayıpla bu zorlu süreci atlatmayı planlıyor.