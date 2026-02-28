Galatasaray ticari gelirde Avrupa devleriyle yarışıyor: UEFA raporu açıkladı

UEFA'nın son yıllık mali raporuna göre 2025'te sponsorluk, forma satışı ve işbirliklerinden en fazla ticari gelir elde eden 25 kulüp belli oldu. Real Madrid'in 568 milyon euro ile zirvede yer aldığı listedeGalatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta kendine yer buldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyerek son 16'ya kalan Sarı-Kırmızılılar elde ettiği 159 milyon euroluk gelirle de listenin 13. basamağında kendisine yer buldu. Ezeli rakibi Fenerbahçe'den 37, Beşiktaş'tan da 79 milyon euro daha fazla gelir sağlayan Cimbom, Süper Lig kulüpleri arasında en yüksek sıralamaya sahip takım oldu. Fenerbahçe 122 milyon euroile 19. sırada yer alırken, 80 milyon euroluk gelir sağlayan Beşiktaş ise 23. basamakta kendisine yer buldu.