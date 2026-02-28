Bonuslarla 28 milyon euro: Arda Güler Fenerbahçe tarihinin en pahalı ikinci transferi oldu

Fenerbahçe'nineski yıldızı Arda Güler,bonus maddesinin devreye girmesiyle birlikte Süper Lig tarihininen pahalı satışları sıralamasında önemli bir başarıya imza attı. Real Madrid'de 100. resmi maçını oynayanArda Güler'in bonus maddesiyle birlikte değeri yükseldi ve Uğurcan Çakır'ı geride bırakarak dikkatleriüzerine çekti. Genç futbolcunun transfer bedeli 28 milyon euro'ya ulaştıve bu rakamla Fenerbahçe tarihinin en pahalı satışları listesinde ikinci sıraya yerleşti. Listenin zirvesinde ise 30 milyon euroile Ferdi Kadıoğlu bulunuyor. Arda Güler'in yükselen değeri, Fenerbahçe taraftarlarının ve futbol otoritelerinin de gündeminde önemli bir yer tutuyor.

