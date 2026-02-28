Avrupa Ligi performansı kapıyı açtı: İngilizler İsmail Yüksek’i takibe aldı

Fenerbahçe'nin dinamosu İsmail Yüksek'i İngilizler takibe aldı. 27 yaşındaki milli futbolcu, gösterdiği istikrarlı ve etkili performansla Nottingam Forest'ın radarına girdi. Özellikle İngiliz kulübü, yaz transfer dönemindeİsmail Yüksek'i kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında öne çıkıyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri ise İsmail Yüksek'in Avrupa Ligi'nde İngilizler'e karşı sergilediği üstün performans olarak gösteriliyor. Avrupa'nın önde gelen scoutları da milli oyuncuyu yakından takip ediyor. İsmail Yüksek'in son maçlardaki performansı, tribünlerden takip ediliyor...

DENGEYİ SAĞLIYOR!

Sahadaki enerjisi ve oyun disipliniyle dikkat çeken tecrübeli orta saha, Nottingham Forest maçında 74 kez topla buluştu. Sertliğiyle öne çıkan İsmail, 8 ikili mücadele kazanırken, 9 kez sahipsiz top kazanmayı başardı. Rakip pas aralarına girerek 3 kez topu kesen milli yıldız, 2 top çalmayla da savunma katkısını net şekilde ortaya koydu. Bu sezon sahada adeta "güçlü kahraman" rolünü üstlenen İsmail Yüksek, becerisiyle takımının dengesini ayakta tutan isimlerin başında geliyor.