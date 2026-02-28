2026 MotoGP takvimi: Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışı ne zaman?

İspanya, Jerez, Katalonya, Aragon ve Valensiya olmak üzere 4 yarışa ev sahipliği yapacak.

Motosiklet dünyasının zirvesi MotoGP'de 2026 sezonu tüm heyecanı ile başladı. Daha önce üç kez Dünya Superbike Şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de yarışan ilk Türk pilot olacak.

MotoGP 2026 Sezonu Ne Zaman Başlıyor?

2026 MotoGP heyecanı 27 Şubat - 1 Mart tarihlerinde Tayland GP ile start alıyor. Sezonun ilk yarışı olması beklenen Katar ise bu kez dördüncü sırada listeye giriyor. Sürücüler ve takımlar için oldukça yoğun geçecek olan bu takvim, kıtalararası yolculuklarla dolu bir rekabete sahne olacak.