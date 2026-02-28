2026 MotoGP takvimi: Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışı ne zaman?
2026 MotoGP takviminde ilk yarış Tayland'da dün start verdi. Toprak Razgatlıoğlu ise 1 Mart 2026'da Tayland GP ile ilk resmi MotoGP yarışına çıkacak. Böylece MotoGP tarihinde yarışan ilk Türk sporcu olacak. İşte Valensiya'da tamamlanacak olan 22 yarışlık dev sezonun tüm tarihleri, pistleri ve detayları.
Motosiklet dünyasının zirvesi MotoGP'de 2026 sezonu tüm heyecanı ile başladı. Daha önce üç kez Dünya Superbike Şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de yarışan ilk Türk pilot olacak.
MotoGP 2026 Sezonu Ne Zaman Başlıyor?
2026 MotoGP heyecanı 27 Şubat - 1 Mart tarihlerinde Tayland GP ile start alıyor. Sezonun ilk yarışı olması beklenen Katar ise bu kez dördüncü sırada listeye giriyor. Sürücüler ve takımlar için oldukça yoğun geçecek olan bu takvim, kıtalararası yolculuklarla dolu bir rekabete sahne olacak.
Sezonun Öne Çıkan Yarışları ve Yenilikler
2026 takvimi, motor sporları tutkunları için bazı sürprizleri beraberinde getiriyor:
Brezilya Geri Dönüyor: Mart ayında takvimin ikinci durağı olarak Brezilya'yı görüyoruz.
İspanya'da 4 yarış: İspanya; Jerez, Katalonya, Aragon ve Valensiya olmak üzere toplamda 4 yarışa ev sahipliği yaparak takvimde yer alıyor.
Yeni Durak Macaristan: Haziran ayının başında Macaristan'da yarışlar start verecek.
2026 MotoGP Yarış Takvimi (Tam Liste)
Aşağıdaki tabloda, sezonun tüm duraklarını ve tarihlerini detaylıca inceleyebilirsiniz:
|SIRA
|ÜLKE / PİST
|TARİH
|1
|Tayland
|27 Şubat - 1 Mart
|2
|Brezilya
|20-22 Mart
|3
|ABD
|27-29 Mart
|4
|Katar
|10-12 Nisan
|5
|İspanya (Jerez)
|24-26 Nisan
|6
|Fransa
|8-10 Mayıs
|7
|Katalonya (İspanya)
|15-17 Mayıs
|8
|İtalya
|29-31 Mayıs
|9
|Macaristan
|5-7 Haziran
|10
|Çekya
|19-21 Haziran
|11
|Hollanda
|26-28 Haziran
|12
|Almanya
|10-12 Temmuz
|13
|İngiltere
|7-9 Ağustos
|14
|Aragon (İspanya)
|28-30 Ağustos
|15
|San Marino
|11-13 Eylül
|16
|Avusturya
|18-20 Eylül
|17
|Japonya
|2-4 Ekim
|18
|Endonezya
|9-11 Ekim
|19
|Avustralya
|23-25 Ekim
|20
|Malezya
|30 Ekim - 1 Kasım
|21
|Portekiz
|13-15 Kasım
|22
|Valensiya (İspanya)
|20-22 Kasım
6 SORUDA 2026 MOTOGP SEZONU
1. 2026 MotoGP sezonu kaç yarıştan oluşuyor?
2026 sezonu toplamda 22 yarıştan oluşmaktadır.
2. Sezonun ilk yarışı nerede yapılacak?
Sezon, 27 Şubat'ta Tayland Grand Prix'si ile başladı.
3. Türkiye 2026 MotoGP takviminde var mı?
Paylaşılan resmi 2026 takviminde Türkiye (İstanbul Park) yer almamaktadır.
4. Sezon finali hangi pistte yapılacak?
Her yıl olduğu gibi 2026 sezonu da 20-22 Kasım tarihlerinde İspanya'daki Valensiya GP ile sona erecek.
5. Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'deki ilk yarışına ne zaman çıkacak?
Milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP kariyerindeki ilk resmi yarışına 1 Mart 2026 tarihinde Tayland Grand Prix'si ile çıkacak. 27 Şubat'taki antrenman turlarıyla başlayan tarihi hafta sonu, Türk spor tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olacak.
6. Toprak Razgatlıoğlu hangi takımda yarışıyor?
Toprak, 2026 sezonunda Prima Pramac Yamaha MotoGP takımı adına ter dökecek. Superbike'taki efsanevi şampiyonluklarının ardından MotoGP'ye "7" numara ile giriş yapacak olan temsilcimiz, şampiyonluk için yarışacak.