Trabzonspor’un dev kulesi performansıyla parmak ısırtıyor

Süper Lig'in 'Bitiricilik yüzdesi'sıralamasında dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Listenin ilk sıralarında G.Dzhikiya (%40,0), A.Moci (%33,3), Melih Kabasakal (%33,3), F. Hadergjonaj (%30,8) ve Eren Elmalı (%30,0) gibi forvet olmayan oyuncular yer aldı.

FOFANA İKİNCİ

Bu durum, sınırlı sayıda pozisyonda yüksek isabet oranına ulaşıldığını gösterirken, asıl dikkat çeken bölüm ise forvetler arasındaki yarış oldu. Listede forvetler içinde en yüksek bitiricilik yüzdesine sahip isim Paul Onuachu oldu. Onuachu, %27,9'luk oranıyla forvetler arasında ilk sırada yer aldı. Onuachu'nun hemen arkasında yer alan isim ise devre arasında takımından ayrılan D.Fofana (%27,3) oldu.

AUGUSTO DA LİSTEDE

Fofana'nın ayrılığı sonrası, forvet hattındaki tabloda bir diğer dikkat çeken isim yine Trabzonspor'dan geldi. Felipe Augusto %26,3 ile listede üst sıralarda kendine yer buldu. Forvet hattında bitiricilik yüzdesinde öne çıkan iki ismin Trabzon forması giymesi de dikkat çekti. Onuachu'nun forvetler arasında zirvede yer alması ve Augusto'nun da hemen arkasından gelmesi, Fırtına'nın hücum hattındaki verimliliğini gösteren önemli bir veri olarak öne çıktı.

ROTA GÜNEY AMERİKA

Trabzon'un oyuncu izleme ekibinde yer alan Eren Mert ile Uğur Uzunali, yaklaşık 1 aydır Güney Amerika'dayoğun mesai yapıyor. İkilinin Brezilya, Arjantin, Paraguay ve Uruguay hattında karşılaşmaları yerinde takip ettiği öğrenildi. Ekip, son etapta rotasını Arjantin'eçevirdi. Bordo-mavililerin scoutları, bölgede izledikleri oyuncular üzerinden geniş bir veri havuzu oluşturuyor.

Haber: Yunus Emre Sel