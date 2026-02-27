Sergen Yalçın’dan final mesajı! “Beşiktaş’ın hedefi bitmez”

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yarın oynayacakları Kocaelispor maçı öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam, sözlerine oyuncularına teşekkür ederek başladı.

KUPA DA ÖNEMLİ

Sergen hoca, "Son haftalarda ortaya koyduğunuz performans beni gerçekten çok mutlu etti. Formaya yakışır bir şekilde mücadele ediyorsunuz. Bize yakışan da bu!" ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü, "Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda hedeflerimiz büyük.Beşiktaş'ın hedefi hiçbir zaman bitmez. Süper Lig'de 11 final maçımız var. Her maçı final olarak görüyorum" dedi. Sergen Yalçın, Türkiye Kupası'nı da müzelerine taşımak istediğini sözlerine ekleyerek, "Oyunumuz her geçen gün gelişiyor. Bu da beni ve Beşiktaşlıları çok mutlu ediyor..." şeklinde konuştu.