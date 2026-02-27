Kocelispor Beşiktaş maçına çok sıkı hazırlanıyor

Körfez ekibinin hocası Selçuk İnan,hafta sonu oynanacak Beşiktaş karşılaşması öncesi takımını adeta kampa aldı. Genç çalıştırıcının, Siyah- Beyazlılar'ın hücum gücünüdurdurmaya yönelik özel önlemler içeren son taktik provayı basına ve dış dünyaya kapalı olarak gerçekleştireceği öğrenildi. Beşiktaş'ın özellikle ön bölgede sahip olduğu hareketli ve üretken yapıyı analiz eden Selçuk İnan'ın, savunma organizasyonuüzerinde detaylı çalışmalar yaptığı belirtiliyor.

Rakibin güçlü yönlerini devre dışıbırakmayı hedefleyen Kocaelispor teknik heyeti, oyun planını büyük ölçüde netleştirdi. Öte yandan, haftalardır sakatlığı nedeniyle bireysel program uygulanan tecrübeli kaleci Aleksandar Jovanovic'inA takımla birlikte antrenmanlara başlaması teknik ekip ve takım arkadaşlarını sevindirdi. Sırp kalecinin yeniden eldivenleri devralma ihtimali, Beşiktaş maçı öncesinde savunma hattına moral oldu. Jovanovic'in maç saatine kadar fiziksel olarak tam hazır hale gelmesi halinde kaleyi devralmasının beklendiği öğrenilirken, Selçuk İnan'ın kaleci tercihinde son kararı maç gününe kadar vermesi bekleniyor.



ERLINGMOE İLKİDMANINAÇIKTI

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı yeni Teknik Direktörü Erling Moe, takımın başında ilk antrenmanaçıktı. Kadir Has Tesisleri'ndeki antrenmanda yeni hoca Erling Moe futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Toplantının ardından takım ısınma hareketleri ile dar alanda pas çalışması yaptı.