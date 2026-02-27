Fırtına zirve peşinde! Trabzonspor Karagümrük karşısında kayıp istemiyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında bu akşam Papara Park'ta Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Ali Yılmaz yönetecek. 48 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, ligin son basamağındaki rakibini mağlup ederek hem çıkışını sürdürmek hem de zirve yarışında iddiasını perçinlemek istiyor. Geçen hafta Gaziantep FK deplasmanından kayıpsız dönerek, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile lider Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle zirve için yeniden umutlanan Fırtına'da teknik direktör Fatih Tekke, Karagümrük maçında kayıp istemiyor.

