Samsunspor - Shkendija | KONFERANS LİGİ MAÇI CANLI

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija’yı konuk ediyor. Temsilcimiz, evinde de kazanarak adını son 16 takım arasına yazdırmak ve yoluna devam etmek amacında. Samsunspor - Shkendija maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi:
  • Samsunspor, UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında ilk maçta 1-0 yendiği Shkendija'yı Samsun'da ağırlıyor.
  • Samsunspor'da Elayis Tavsan, Yalçın Kayan, Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa maç kadrosunda yer almıyor.
  • Kırmızı-beyazlı takım, lig etabını 12. sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazandı.
  • Samsunspor, Avrupa kupalarında bu sezon 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
  • Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarındaki 20. maçına çıkıyor.

Kuzey Makedonya ekibi Shkendija'yı deplasmanda 1-0 yenen Samsunspor, rakibini ağırlıyor.

Samsunspor - Shkendija maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Holse, Makoumbou, Ntcham, Assoumou, Ndiaye, Mouandilmadji

Shkendija: Gaye, Trumçi, Fetai, Mellqi, Webster, Islami, Zejnullai, Tamba, Spahiu, Latifi, Moubeti

İLK MAÇTA GELEN AVANTAJ

Kırmızı-beyazlı ekip, eşleşmenin ilk ayağında deplasmanda rakibini 1-0 mağlup ederek rövanş öncesinde skor avantajını eline geçirdi. Samsunspor, taraftarı önünde bu üstünlüğü koruyup adını son 16 turuna yazdırmaya çalışıyor.

SAMSUNSPOR'DA 5 EKSİK

Samsunspor'da UEFA listesine eklenmeyen Elayis Tavsan ile Yalçın Kayan, statü gereği maç kadrosunda yer alamıyor. Sakatlıkları süren Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa da Shkendija karşısında forma giyemiyor.

AVRUPA'DA 20. MAÇA ÇIKIYOR

Shkendija rövanşı, Samsunspor'un Avrupa kupalarındaki 20. karşılaşması. Karadeniz temsilcisi, daha önce Avrupa kupalarında oynadığı 19 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Bu süreçte rakip fileleri 27 kez havalandıran kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 20 gol gördü.

BU SEZON AVRUPA'DA 10. SINAV

Samsunspor, Avrupa kupalarında bu sezonki 10. maçını Shkendija karşısında oynuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 9 Avrupa maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

SEZON YOLCULUĞU VE LİG ETABI TABLOSU

Sezona UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Samsunspor, Panathinaikos'a elenmesinin ardından yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etti. Lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 12. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, son 16 için play-off oynama hakkı elde etti.

