Samsunspor - Shkendija | KONFERANS LİGİ MAÇI CANLI

İLK MAÇTA GELEN AVANTAJ Kırmızı-beyazlı ekip, eşleşmenin ilk ayağında deplasmanda rakibini 1-0 mağlup ederek rövanş öncesinde skor avantajını eline geçirdi. Samsunspor, taraftarı önünde bu üstünlüğü koruyup adını son 16 turuna yazdırmaya çalışıyor.

SAMSUNSPOR'DA 5 EKSİK Samsunspor'da UEFA listesine eklenmeyen Elayis Tavsan ile Yalçın Kayan, statü gereği maç kadrosunda yer alamıyor. Sakatlıkları süren Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa da Shkendija karşısında forma giyemiyor.

AVRUPA'DA 20. MAÇA ÇIKIYOR Shkendija rövanşı, Samsunspor'un Avrupa kupalarındaki 20. karşılaşması. Karadeniz temsilcisi, daha önce Avrupa kupalarında oynadığı 19 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Bu süreçte rakip fileleri 27 kez havalandıran kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 20 gol gördü.

BU SEZON AVRUPA'DA 10. SINAV Samsunspor, Avrupa kupalarında bu sezonki 10. maçını Shkendija karşısında oynuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 9 Avrupa maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.