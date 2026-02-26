Mourinho'dan flaş hareket! Maçı otobüste izledi
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Santiago Bernabeu’daki Real Madrid rövanşında locaya çıkmadı. Portekizli teknik adam karşılaşmayı takım otobüsünden takip etti.
Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Real Madrid ile oynanan ilk maçta kırmızı kart gören Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, rövanşta saha kenarında yer alamadı. Deneyimli çalıştırıcının Santiago Bernabeu'da kendisine ayrılan locadan maçı izlemesi bekleniyordu.
LOCAYA ÇIKMADI
Portekiz basınından Record'un haberine göre Mourinho, kendisi için tahsis edilen 6 numaralı locaya gitmedi. Portekizli teknik adam karşılaşmayı Benfica takım otobüsünden takip etti.
Bu tercih, İspanya ve Portekiz basınında gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.
BENFICA VEDA ETTİ
İlk maçı Portekiz'de 1-0 kaybeden Benfica, Bernabeu'daki rövanştan da 2-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Portekiz temsilcisi Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.