Michail Antonio'dan sürpriz transfer! Anlaşma imzaya kaldı

Hızlı Özet Göster

Antonio'nun West Ham ile yolu 2025 yazında ayrıldı. Reuters'ın aktardığına göre Jamaikalı forvet, sözleşmesinin yenilenmemesinin ardından kulüpten ayrıldı. Antonio, West Ham kariyerinde 323 maça çıktı ve 83 gol atarak kulübün öne çıkan isimlerinden biri oldu Deneyimli futbolcu, Aralık 2024'te geçirdiği ciddi trafik kazasının ardından uzun süre sahalardan uzak kaldı. Reuters, kazada bacak bölgesinde ciddi kırık oluştuğunu aktarırken, sonraki haberlerde Antonio'nun bu sürecin ardından yeniden futbola dönmek için kapsamlı bir rehabilitasyon dönemi geçirdiği belirtildi.

SAHALARA DÖNÜŞ İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ

Antonio, iyileşme sürecinde West Ham'ın 21 yaş altı takımında forma giydi ve dönüş maçında iki gol kaydetti. Ayrıca Haziran 2025'te Jamaika formasıyla CONCACAF Altın Kupa'da sahaya çıkarak rekabetçi futbola yeniden adım attı. İNGİLTERE'DE SEÇENEKLER VARDI, TERCİH YURT DIŞINA KAYDI

Son dönemde Antonio'nun Leicester City, Charlton Athletic ve bazı Championship kulüpleriyle antrenman yaptığı bildirildi. Charlton ile kısa vadeli bir anlaşma ihtimali de gündeme gelirken, son haberlerde golcünün tercihini İngiltere dışında yeni bir maceradan yana kullandığı öne sürüldü.