Michail Antonio'dan sürpriz transfer! Anlaşma imzaya kaldı
Eski West Ham United forveti Michail Antonio’nun, ciddi trafik kazasının ardından yeniden kulüp futboluna dönmeye hazırlandığı öne sürüldü. Katar ekibi Al-Sailiya ile sezon sonuna kadar geçerli kısa süreli bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Haberlere göre resmî açıklamanın da kısa süre içinde gelmesi bekleniyor.
- Jamaikalı forvet Michail Antonio, West Ham United ile sözleşmesinin yenilenmemesinin ardından kulüpten ayrıldı.
- Antonio, West Ham'da 323 maça çıkarak 83 gol attı.
- Futbolcu, Aralık 2024'te geçirdiği trafik kazasında bacak bölgesinde ciddi kırık yaşadı ve uzun süre sahalardan uzak kaldı.
- Antonio, rehabilitasyon sonrası West Ham 21 yaş altı takımında ve Jamaika milli takımında forma giyerek sahaya döndü.
- BBC'nin haberine göre Antonio, Katar ekibi Al-Sailiya ile anlaşmaya çok yakın.
Antonio'nun West Ham ile yolu 2025 yazında ayrıldı. Reuters'ın aktardığına göre Jamaikalı forvet, sözleşmesinin yenilenmemesinin ardından kulüpten ayrıldı. Antonio, West Ham kariyerinde 323 maça çıktı ve 83 gol atarak kulübün öne çıkan isimlerinden biri oldu
Deneyimli futbolcu, Aralık 2024'te geçirdiği ciddi trafik kazasının ardından uzun süre sahalardan uzak kaldı. Reuters, kazada bacak bölgesinde ciddi kırık oluştuğunu aktarırken, sonraki haberlerde Antonio'nun bu sürecin ardından yeniden futbola dönmek için kapsamlı bir rehabilitasyon dönemi geçirdiği belirtildi.
SAHALARA DÖNÜŞ İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ
Antonio, iyileşme sürecinde West Ham'ın 21 yaş altı takımında forma giydi ve dönüş maçında iki gol kaydetti. Ayrıca Haziran 2025'te Jamaika formasıyla CONCACAF Altın Kupa'da sahaya çıkarak rekabetçi futbola yeniden adım attı.
İNGİLTERE'DE SEÇENEKLER VARDI, TERCİH YURT DIŞINA KAYDI
Son dönemde Antonio'nun Leicester City, Charlton Athletic ve bazı Championship kulüpleriyle antrenman yaptığı bildirildi. Charlton ile kısa vadeli bir anlaşma ihtimali de gündeme gelirken, son haberlerde golcünün tercihini İngiltere dışında yeni bir maceradan yana kullandığı öne sürüldü.
RESMİYET İÇİN GÖZLER KULÜPLERDE
Şu aşamada transferin tamamlandığına dair kulüplerden yayımlanmış resmî bir duyuru bulunmuyor. Ancak BBC'nin haberine göre Antonio'nun Al-Sailiya ile anlaşmaya çok yakın olduğunu ve sürecin kısa süre içinde netleşebileceğini aktarıyor.