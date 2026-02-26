Mbappe'den Real Madrid'e kötü haber

Real Madrid'e Kylian Mbappe'den kötü haber geldi. COPE'un aktardığı bilgilere göre Fransız futbolcu, yaşadığı sakatlık nedeniyle iki hafta forma giyemeyecek.

SON 16'YA YETİŞMESİ BEKLENİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak. Real Madrid bu turda Manchester City ya da Sporting ile eşleşecek. Haberde, Mbappe'nin söz konusu karşılaşmalara hazır olmasının beklendiği belirtildi.