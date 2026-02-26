Mbappe'den Real Madrid'e kötü haber
Real Madrid’de Kylian Mbappe sakatlandı. Fransız yıldızın yaklaşık iki hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Real Madrid'e Kylian Mbappe'den kötü haber geldi. COPE'un aktardığı bilgilere göre Fransız futbolcu, yaşadığı sakatlık nedeniyle iki hafta forma giyemeyecek.
SON 16'YA YETİŞMESİ BEKLENİYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak. Real Madrid bu turda Manchester City ya da Sporting ile eşleşecek. Haberde, Mbappe'nin söz konusu karşılaşmalara hazır olmasının beklendiği belirtildi.
38 GOLLÜK PERFORMANS
27 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla 33 maçta görev aldı. Mbappe, bu karşılaşmalarda 38 gol atarken 6 asist yaptı.