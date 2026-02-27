Gianluca Prestianni'den Vinicius Junior itirafı! "Vini'ye maymun dedim"
Benfica’nın genç oyuncusu Gianluca Prestianni hakkında Vinicius Jr.’a yönelik ayrımcı ifade kullandığı iddiasıyla başlayan süreçte, UEFA’nın verdiği bir maçlık geçici men cezası gündemdeki yerini koruyor. Benfica’nın bu cezaya yaptığı itiraz da kabul edilmedi. Arjantinli fubtolcu da Brezilyalı yıldıza "maymun" ifadesi kullandığını itiraf etti ancak ırkçı olmadığını dile getirdi.
- UEFA, Benfica oyuncusu Prestianni'ye Vinicius Jr.'a yönelik sözleri nedeniyle geçici olarak bir maç men cezası verdi ve Benfica'nın itirazını reddetti.
- Prestianni, Vinicius Jr.'a yönelik ırkçı ifade kullandığı suçlamasını reddediyor ve ESPN kaynaklarına göre ırkçı değil homofobik bir hakaret kullandığını söyledi.
- UEFA, olayla ilgili bir etik ve disiplin müfettişi görevlendirdi ve soruşturma devam ediyor.
- Reuters, Prestianni'nin Vinicius'un yanlış duyduğunu savunduğunu aktardı.
- Geçici men kararı nihai disiplin hükmü öncesi alınmış bir tedbir olup dosyanın sonucuna göre ek yaptırım ihtimali bulunuyor.
Geniş biçimde doğrulanan haber akışında Prestianni, Vinicius Jr.'a yönelik ırkçı ifade kullandığı suçlamasını reddediyor. Reuters, oyuncunun Vinicius'un "yanlış duyduğunu" savunduğunu aktarırken; ESPN kaynakları, Prestianni'nin UEFA'ya ırkçı değil, homofobik bir hakaret kullandığını söylediğini yazdı.
"MONO" İDDİASI TARTIŞMA YARATTI
Bazı ikincil yayınlarda Prestianni'nin "mono" ifadesini kullandığını kabul ettiği yönünde iddialar yer alsa da, AP, Reuters ve ESPN çizgisindeki ana haber akışında bu detay doğrulanmış bir kabul olarak yer almıyor. Bu kaynaklarda ortak nokta, oyuncunun ırkçı niyeti reddetmesi ve soruşturmanın hâlâ açık olması.
UEFA'DAN GEÇİCİ MEN BENFICA'YA RET
UEFA, soruşturma sürerken Prestianni'ye geçici olarak bir maç men cezası verdi. Benfica bu karara itiraz etti, ancak UEFA itirazı reddetti ve oyuncunun bir sonraki UEFA kulüp maçında cezalı kalacağını açıkladı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
UEFA, olayla ilgili bir etik ve disiplin müfettişi görevlendirdi. Geçici men kararı, nihai disiplin hükmü verilmeden önce alınmış bir tedbir niteliği taşıyor; bu nedenle dosyanın sonucuna göre ek yaptırım ihtimali de masada bulunuyor.