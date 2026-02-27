Gianluca Prestianni'den Vinicius Junior itirafı! "Vini'ye maymun dedim"

UEFA, olayla ilgili bir etik ve disiplin müfettişi görevlendirdi ve soruşturma devam ediyor.

Prestianni, Vinicius Jr.'a yönelik ırkçı ifade kullandığı suçlamasını reddediyor ve ESPN kaynaklarına göre ırkçı değil homofobik bir hakaret kullandığını söyledi.

"MONO" İDDİASI TARTIŞMA YARATTI

Bazı ikincil yayınlarda Prestianni'nin "mono" ifadesini kullandığını kabul ettiği yönünde iddialar yer alsa da, AP, Reuters ve ESPN çizgisindeki ana haber akışında bu detay doğrulanmış bir kabul olarak yer almıyor. Bu kaynaklarda ortak nokta, oyuncunun ırkçı niyeti reddetmesi ve soruşturmanın hâlâ açık olması.