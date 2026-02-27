Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu
UEFA'nın organizasyonlarından UEFA Avrupa Ligi ile Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu mücadeleleri sona erdi. Eşleşmelerin ardından temsilcilerimiz Fenerbahçe elendi, Samsunspor ise son 16 turuna yüksldi. Diğer karşılaşmalar da nefes kesti. İşte alınan sonuçlar...
- Fenerbahçe, Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Nottingham Forest'ı deplasmanda 2-1 yenerek tur atladı.
- Samsunspor, Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında KF Shkendija'yı 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
- Celtic, Stuttgart'ı deplasmanda 1-0 yenerek Avrupa Ligi'nde turladı.
- Lille, Kızılyıldız deplasmanında 2-0 galip gelerek bir sonraki tura çıktı.
- Fiorentina, Jagiellonia Bialystok'a 4-2 yenilerek Avrupa Konferans Ligi'nden elendi.
İki turnuvada oynanan mücadelelerin ardından üst ture yükselen takımlar beli oldu.
AVRUPA LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI
Ferencvaros (1) 2 - 0 (2) Ludogorets Razgrad
Stuttgart (4) 0 - 1 (1) Celtic
Viktoria Plzen (2) 1 - 1 (2) Panathinaikos
Kızılyıldız (1) 0 - 2 (0) Lille
Bologna (1) 1 - 0 (0) Brann
Genk (3) 3 - 3 (1) Dinamo Zagreb
Nottingham Forest (3) 1 - 2 (0) Fenerbahçe
Celta Vigo (2) 1 - 0 (1) PAOK
AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE ALINAN SONUÇLAR
Samsunspor (1) 4 - 0 (0) KF Shkendija
Rijeka (1) 3 - 1 (0) Omonia Nicosia
Celje (3) 3 - 2 (2) Drita
Fiorentina (3) 2 - 4 (0) Jagiellonia Bialystok
Lech Poznan (2) 1 - 0 (0) KuPS Kuopi
Lausanne Sports (1) 1 - 2 (1) Sigma Olomouc
AZ Alkmaar (0) 4 - 0 (1) Noah
Crystal Palace (1) 2 - 0 (1) Zrinjski Mostar