Wesley Sneijder'e yorumları sonrası ölüm tehdidi!



"KAFASI YERİNDE Mİ?"

Sneijder, bu görüntüler sonrası yaptığı değerlendirmede Otamendi'nin tavrını "son derece çocukça" olarak nitelemiş ve "Kafası yerinde mi acaba? Üstelik 1-0 gerideydiler!" ifadelerini kullanmıştı. Hollandalı eski futbolcu, Vinicius'un böyle bir durumda nasıl karşılık verebileceğine ilişkin sözlerinde, "Eğer Vinicius olsaydım, 'Messi, o Dünya Kupası'nı senin için kazandı, senin hiçbir katkın yoktu' diye cevap verirdim" demişti. Sneijder ayrıca, bu davranışın bir Real Madrid oyuncusuna yönelmesini sorgulamış ve Vinicius'un kaç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandığına dair vurgular yapmıştı.