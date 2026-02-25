Wesley Sneijder'e yorumları sonrası ölüm tehdidi!
Wesley Sneijder, Gianluca Prestianni ile Vinicius Junior arasında yaşanan olayın ardından ölüm tehdidi aldığını açıkladı. Hollandalı eski yıldız, tehditlerin önemli bölümünün Prestianni’nin ülkesi Arjantin’den geldiğini belirtti.
Wesley Sneijder, Prestianni ile Vinicius Junior arasında yaşanan gerilimin ardından hedef haline geldiğini söyledi. Sneijder, özellikle Arjantin'den olmak üzere yaklaşık dört bin ölüm tehdidi aldığını ifade etti. Açıklamasında, mesajların sayısına ve yoğunluğuna dikkat çeken Sneijder, yaşanan sürecin boyutunu bu sözlerle özetledi.
NE DEMİŞTİ?
Sneijder, Prestianni ile Vinicius arasında yaşanan olayı "skandal" olarak değerlendirmiş, "Bir şey söyleyeceksen, açıkça söyle!" ifadesini kullanmıştı. Hollandalı isim, karşılaşma sonrası yaşanan tartışmaların yalnızca saha içiyle sınırlı kalmadığını, açıklamalarının ardından aldığı tepkilerin giderek sertleştiğini dile getirdi.
OTAMENDI-VINICIUS GERİLİMİNE YORUM
Wesley Sneijder, Benfica - Real Madrid maçının ardından Nicolas Otamendi ile Vinicius Junior arasında yaşananlara da değinmişti. Arjantinli Nicolas Otamendi'nin, Lionel Messi ile Dünya Kupası'nı kazanmalarının ardından yaptırdığı dövmeyi Vinicius Jr'a gösterdiği, ardından Brezilyalı futbolcuyla alay etmeye çalıştığı aktarıldı.
"KAFASI YERİNDE Mİ?"
Sneijder, bu görüntüler sonrası yaptığı değerlendirmede Otamendi'nin tavrını "son derece çocukça" olarak nitelemiş ve "Kafası yerinde mi acaba? Üstelik 1-0 gerideydiler!" ifadelerini kullanmıştı. Hollandalı eski futbolcu, Vinicius'un böyle bir durumda nasıl karşılık verebileceğine ilişkin sözlerinde, "Eğer Vinicius olsaydım, 'Messi, o Dünya Kupası'nı senin için kazandı, senin hiçbir katkın yoktu' diye cevap verirdim" demişti. Sneijder ayrıca, bu davranışın bir Real Madrid oyuncusuna yönelmesini sorgulamış ve Vinicius'un kaç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandığına dair vurgular yapmıştı.
NELER YAŞANDI?
Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk ayağında oynanan Benfica - Real Madrid karşılaşmasının 50. dakikasında Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü Vinicius Junior kaydetti. Golün ardından Brezilyalı yıldızın, kendisine ırkçı davranışlarda bulunulduğu iddiasıyla saha kenarına geldiği belirtildi.
Vinicius Junior'ın, maçın Fransız hakemi François Letexier'e Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'nin kendisine yönelik ırkçı hareketlerde bulunduğunu söylediği ve bu nedenle oyunun bir süre durduğu ifade edildi. Karşılaşmada Real Madrid'in deplasmanda Benfica'yı Vinicius Junior'ın 50. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ettiği aktarıldı.
UEFA KARARI VE İTİRAZ SÜRECİ
UEFA'nın, hakkında soruşturma devam eden Gianluca Prestianni'ye bir maç men cezası verdiği kaydedildi. Benfica'nın bu cezaya itirazda bulunduğu ancak UEFA'nın kararının değişmediği belirtildi.