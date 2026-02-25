Trabzonspor’dan sezona damga vuran yükseliş!

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun 23. haftası geride kalırken, Trabzonspor'un ortaya koyduğu performans geçen sezona kıyasla dikkatçekici bir yükselişi ortaya koydu. Bordo-Mavililer, ligin bitimine 13 hafta kala 48 puana ulaşarak, 2024-25 sezonunu tamamladığı 51 puana şimdiden oldukça yaklaştı. Karadeniz ekibi, bu sezon oynadığı 23 maçta 48 puan toplarken, hücumda 45 gole imza attı. Savunmada ise kalesinde 27 gol gördü. Geçtiğimiz sezonu 36 hafta sonunda 51 puanla tamamlayan Trabzonspor, o sezon boyunca 58 gol atıp 45 gol yemişti. Henüz 23 hafta geride kalmasına rağmen, Bordo-Mavililer'in puan tablosunda geçen sezonun bitiş çizgisine yalnızca 3 puan kala olması, gelişimini öne çıkarıyor.

ZİRVE TAKİBİ SÜRÜYOR

2025-26 sezonunun 23. haftası itibarıyla 48 puana ulaşan Bordo- Mavililer, geçen sezonun aynı dönemine göre büyük bir rakam elde etmeyi başardı.

Haber: Yunus Emre Sel