Rafa Silva tura yetmedi! Real Madrid - Benfica: 2-1 | MAÇ SONUCU
Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid, deplasmanda 1-0 kazandığı Benfica maçının rövanşında Portekiz temsilcisini İspanya’da konuk etti. Mücadeleyi 2-1 kazanan Real Madrid, iki maç sonunda toplamda 3-1’lik skor üstünlüğüyle tur atladı ve adını son 16 turuna yazdırdı.
Konuk ekip Benfica, Beşiktaş'tan transfer ettiği Rafa Silva'nın 14. dakikada attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Bu golle birlikte rövanşın tansiyonu yükselirken, eşleşmenin dengesi kısa süreliğine Portekiz ekibinin lehine döndü.
REAL MADRID HIZLI KARŞILIK VERDİ
Real Madrid, geri düşmesinin hemen ardından oyuna reaksiyon gösterdi. Ev sahibi ekip, 16. dakikada Aurelien Tchouameni'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi ve rövanşta eşitliği kısa sürede sağladı.
ARDA'NIN GOLÜ İPTAL OLDU
Milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmanın 32. dakikasında fileleri havalandırdı. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyon ofsayt gerekçesiyle incelendi ve gol iptal edildi. Arda Güler, maçta 84 dakika sahada kaldı.
VINICIUS JR SON SÖZÜ SÖYLEDİ
Maçın son bölümünde Real Madrid, aradığı üstünlük golünü buldu. Ev sahibi ekip, 80. dakikada Vinicius Jr'ın golüyle 2-1 öne geçti. Bu gol, rövanşın skorunu belirlerken Real Madrid'in tur kapısını da tamamen araladı.
MBAPPE OYNAMADI
Real Madrid'de Kylian Mbappe sakatlığı nedeniyle karşılaşmada görev yapmadı.
BENFICA'DA MOURINHO, REAL MADRID'DE ARBELOA DETAYI
Alvaro Arbeloa yönetimindeki Real Madrid, eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun başında olduğu Benfica'yı eleyerek son 16 turuna yükseldi.
SON 16'DA İKİ İHTİMAL
Real Madrid, son 16 turunda kura çekimi sonrası Sporting Lizbon veya Manchester City'den biriyle eşleşecek.