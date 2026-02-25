Michele Di Gregorio'ya ölüm tehdidi! Hesabının yorumlarını kapattı

Spalletti, bir önceki maçta zincirleme hatalarla gol yediklerini ifade etti.

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Galatasaray maçı öncesinde yenilen gollerin sorumluluğunun sadece kalecide değil takımda olduğunu belirtti.

28 yaşındaki Juventus kalecisi Di Gregorio, sosyal medyada kendisine ve ailesine yönelik tehditler nedeniyle hesabındaki yorumları kapattı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre 28 yaşındaki file bekçisi, sosyal medyada kendisine yönelik gelen yoğun tepki ve tehditler nedeniyle bu kararı aldı. Haberin detaylarında, Di Gregorio'nun özellikle ailesine yönelik tehditler sonrası yorumları kapatmak zorunda kaldığı aktarıldı.

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti ise Galatasaray maçı öncesinde kalecisi hakkında açıklamalarda bulundu. Spalletti, "Konsantrasyonumuzu yüksek tutmalıyız. Bazen performansımız düşebilir. Eleştirileri takım olarak üstleniyoruz" ifadelerini kullanırken, yenilen gollerde yalnızca kalecinin değil takımın da sorumluluğu olduğuna vurgu yaptı.

Deneyimli teknik adam,"Kaleci gol olmamasına gayret etmek zorunda ama bir takım gol yediği zaman işi oraya getiren başka hatalar da vardır. Bir önceki maçta zincirleme yaptığımız hatalarla golü yedik" dedi.