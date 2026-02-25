Galatasaray’da Barış Alper Singo ve Gabriel Sara Scoutların yakın markajında olacak

Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 5-2 mağlup ettiği Juventus ile bugün Torino'da rövanş maçına çıkacak. Birçok önemli Avrupa kulübünün de scout ekiplerini Sarı-Kırmızılı takımın 3 yıldızı Wilfried Singo, Gabriel Sara ve Barış Alper Yılmaz için Torino'daki maça geleceği öğrenildi. Dev kulüplerin scoutlarının 3 futbolcunun performansını yakından takip edeceği ve memnun kalmaları halinde kulüplerine rapor edecekleri öğrenildi.

SEZON BOYU TAKİP EDİLECEKLER

Yıldızların sezon boyunca ligde ve devam edilmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde yakın markaja alınacağı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı takıma sezon sonunda bu oyuncular için teklif gelme ihtimalinin yüksek olduğu da gelen bilgiler arasında. Sara ve Barış Alper ilk maçta da etkili performanslarıyla öne çıkmış ve 5-2 kazanılan zaferde büyük pay sahibi olmuşlardı.

4 İSİM KART SINIRINDA

Galatasaray'da Juventus maçı öncesinde dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Jakobs, Sanchez, Abdülkerim ve Noa Lang kart görmeleri halinde son 16 turunun ilk maçında forma giyemeyecek.