Fransızların rövanşında 4 gollü düello! PSG- Monaco: 2-2 | MAÇ SONUCU
Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransız ekipleri PSG ile Monaco kozlarını paylaştı. İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan PSG, rövanşta sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılmasına rağmen toplam skorda üstünlüğü korudu ve adını son 16 turuna yazdırdı. Başkent temsilcisi, iki maç sonunda eşleşmeyi 5-4’lük toplam skorla geçti.
- PSG, Monaco deplasmanında 2-2 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükseldi.
- Monaco'da Mamadou Coulibaly 55. ve 58. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla oyun dışı kaldı.
- PSG, Marquinhos ve Khvicha Kvaratskhelia'nın gollerinde 10 kişi kalan Monaco'ya karşı 2-1 öne geçti.
- Monaco, 90. dakikada Jordan Teze ile skoru 2-2 yaptı ancak ilk maçtaki avantaj PSG'ye yetti.
- PSG, son 16 turunda kura çekimi sonrası Barcelona veya Chelsea ile eşleşecek.
Mücadelede perdeyi Monaco açtı. Ev sahibi ekip, 45. dakikada Maghnes Akliouche'nin golüyle 1-0 öne geçerek rövanşta avantajı eline aldı ve devre arasına bu skorla gidildi.
COULIBALY KIRMIZI KART GÖRDÜ
Karşılaşmanın ikinci yarısında Monaco'da Mamadou Coulibaly, 55 ve 58. dakikalarda gördüğü kartların ardından oyun dışında kaldı. Monaco, kritik bölümde sahada 10 kişiyle mücadele etmek zorunda kaldı.
PSG İKİ DAKİKADA ÜSTÜNLÜĞÜ ALDI
Eksik kalan rakibi karşısında baskısını artıran PSG, 60. dakikada Marquinhos'un golüyle skoru 1-1'e getirdi. Konuk ekip, 66. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın golüyle 2-1 öne geçerek rövanşta üstünlüğü eline aldı.
MONACO 90'DA YAKALADI AMA YETMEDİ
Maçı bırakmayan Monaco, 90. dakikada Jordan Teze'nin golüyle durumu 2-2'ye taşıdı. Kalan bölümde başka gol olmayınca rövanş 2-2 tamamlandı ve ilk maçın avantajını taşıyan PSG turu geçen taraf oldu.
SON 16'DA RAKİP KURA SONRASI BELLİ OLACAK
Son 16 turuna yükselen PSG, kura çekiminin ardından Barcelona veya Chelsea'den biriyle eşleşecek.