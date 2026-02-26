Fransızların rövanşında 4 gollü düello! PSG- Monaco: 2-2 | MAÇ SONUCU

Monaco'da Mamadou Coulibaly 55. ve 58. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla oyun dışı kaldı.

PSG, Marquinhos ve Khvicha Kvaratskhelia'nın gollerinde 10 kişi kalan Monaco'ya karşı 2-1 öne geçti.

Monaco, 90. dakikada Jordan Teze ile skoru 2-2 yaptı ancak ilk maçtaki avantaj PSG'ye yetti.