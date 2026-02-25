Beşiktaş Brighton forması giyen Japon yıldızı gündemine aldı
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Siyah Beyazlılar'ın İngiliz ekibinde forma giyen 28 yaşındaki sol kanat oyuncusunu yakından takip ettiği ve sezon sonu hamle yapmayı planladığı öğrenildi.
Son 2 lig maçını kazanarak yükselişe geçen Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları da devam ediyor... Yeni sezonda kadrosuna bir sol kanattakviyesi yapacak olan Siyah-Beyazlılar'ın rotasını İngiltere'ye çevirdiği öğrenildi. Kartal'ın Premier Lig ekibi Brighton'da forma giyen Kaoru Mitoma ile ilgilendiği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'ın Japon futbolcuyu listesine eklediği ve 28 yaşındaki futbolcunun yakından takip edildiğiöğrenildi. Siyah-Beyazlı kurmayların sezon sonu şartların oluşması halinde oyuncu için girişim yapmayı planladığıda gelen bilgiler arasında. Bu sezon Brighton formasıyla 19 maça çıkan yıldız futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistkaydetti. Japonya Milli Takımı ile de 29 maça çıkıp 8 gol kaydeden Mitoma'nın İngiliz ekibiyle kontratı 2027'de sona erecek.
OH BE BULDUK!
Beşiktaş'ın Genk'ten 14 milyon euro'yakadrosuna kattığı Hyeon-gyu OhSiyah-Beyazlı takımla çıktığı 3 maçta 3 gol, 2 asiste imza atarak ön plana çıkmıştı. Güney Koreli golcünün transfer süreci ile ilgili bir detay da dikkatleri çekti. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve ekibinin 24 yaşındaki futbolcunun gelmeden 1 hafta önce tam 30 maçını izlediği ve bu süreçten sonra oyuncuyu transfer etmeye karar verdiğibelirlendi. Oh, şu ana kadarki performansıyla Yalçın'ın doğru bir tercih yaptığını da herkese kanıtladı.