Beşiktaş Brighton forması giyen Japon yıldızı gündemine aldı

Son 2 lig maçını kazanarak yükselişe geçen Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları da devam ediyor... Yeni sezonda kadrosuna bir sol kanattakviyesi yapacak olan Siyah-Beyazlılar'ın rotasını İngiltere'ye çevirdiği öğrenildi. Kartal'ın Premier Lig ekibi Brighton'da forma giyen Kaoru Mitoma ile ilgilendiği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'ın Japon futbolcuyu listesine eklediği ve 28 yaşındaki futbolcunun yakından takip edildiğiöğrenildi. Siyah-Beyazlı kurmayların sezon sonu şartların oluşması halinde oyuncu için girişim yapmayı planladığıda gelen bilgiler arasında. Bu sezon Brighton formasıyla 19 maça çıkan yıldız futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistkaydetti. Japonya Milli Takımı ile de 29 maça çıkıp 8 gol kaydeden Mitoma'nın İngiliz ekibiyle kontratı 2027'de sona erecek.

OH BE BULDUK!

Beşiktaş'ın Genk'ten 14 milyon euro'yakadrosuna kattığı Hyeon-gyu OhSiyah-Beyazlı takımla çıktığı 3 maçta 3 gol, 2 asiste imza atarak ön plana çıkmıştı. Güney Koreli golcünün transfer süreci ile ilgili bir detay da dikkatleri çekti. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve ekibinin 24 yaşındaki futbolcunun gelmeden 1 hafta önce tam 30 maçını izlediği ve bu süreçten sonra oyuncuyu transfer etmeye karar verdiğibelirlendi. Oh, şu ana kadarki performansıyla Yalçın'ın doğru bir tercih yaptığını da herkese kanıtladı.