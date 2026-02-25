Bergamo'da tarihi eleme! Atalanta - Borussia Dortmund: 4-1 | MAÇ SONUCU
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Atalanta, Almanya’da 2-0 kaybettiği Borussia Dortmund’u bu kez İtalya’da ağırladı. Sahadan 4-1 galip ayrılan Atalanta, toplam skorda geri dönüşe imza atarak adını son 16 turuna yazdırdı.
Maça yüksek tempoyla başlayan Atalanta, 5. dakikada Gianluca Scamacca'nın golüyle öne geçti. Baskısını sürdüren İtalyan ekibi, 45. dakikada Davide Zappacosta'nın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı ve devre arasına 2-0 üstün girdi.
PASALIC ÜÇLEDİ, DORTMUND UMUTLANDI
İkinci yarıda da oyunun kontrolünü bırakmayan Atalanta, 57. dakikada Mario Pasalic'in golüyle skoru 3-0'a taşıdı. Borussia Dortmund, 75. dakikada Karim Adeyemi'nin golüyle durumu 3-1 yaptı ve karşılaşmayı uzatmaya götürebilmek için umutlandı.
VAR UYARISIYLA PENALTI, 90+8'DE SON NOKTA
Karşılaşmada dakikalar 90+7'yi gösterdiğinde VAR incelemesi sonrası Atalanta penaltı kazandı. Topun başına geçen Lazar Samardzic, 90+8'de penaltıyı gole çevirdi ve Atalanta mücadeleyi 4-1 kazanarak tur kapısını kapattı.
SON 16'DA RAKİP KURA SONRASI BELLİ OLACAK
Son 16 turuna yükselen Atalanta, kura çekiminin ardından Arsenal veya Bayern Münih'ten biriyle eşleşecek.