Arda Kardeşler hakemliği bıraktı
Süper Lig hakemlerinden Arda Kardeşler, istifa dilekçesi vererek faal hakemlik kariyerini sonlandırdı. 38 yaşındaki isim menajerlik sınavına hazırlanıyor.
Süper Lig'de görev yapan Arda Kardeşler, hakemliği bıraktı. Kardeşler, istifa dilekçesini vererek aktif hakemlik kariyerini noktaladı.
MENAJERLİK SINAVINA HAZIRLANIYOR
38 yaşındaki Kardeşler'in menajerlik sınavına hazırlandığı ve mesleği olan mühendisliğe devam edeceği belirtildi.
SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?
Arda Kardeşler'in yönettiği Trabzonspor – Gaziantepspor maçında verdiği bir karar kamuoyunda eleştirilmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının ardından Kardeşler'e bir süre maç verilmemişti.
Beklentilerin karşılanmaması üzerine Arda Kardeşler'in istifa kararı aldığı öğrenildi.