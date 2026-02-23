Roma’da Zeki Çelik belirsizliği
Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Zeki Çelik’in yeni kontratı konusunda anlaşma sağlanamadı. Taraflar arasında maaş farkı bulunuyor.
AS Roma forması giyen Zeki Çelik'in geleceği belirsizliğini koruyor. Milli futbolcunun sezon sonunda sona erecek sözleşmesi için henüz kulübüyle anlaşma sağlanamadı.
MAAŞ TALEBİ VE TEKLİF
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre oyuncunun menajeri, yeni sözleşme için sezonluk 4 milyon Euro net ücret talep ediyor. Roma'nın mevcut teklifinin ise 2 milyon Euro'nun biraz üzerinde olduğu belirtildi.
İtalyan kulübünün çıkabileceği en yüksek maaşın 2.5 milyon Euro seviyesinde olduğu ifade edildi.
AVRUPA'DAN TALİPLER
Zeki Çelik'in sezon sonunda sözleşme uzatmaması halinde serbest oyuncu statüsünde istediği kulüple anlaşma imzalayabileceği kaydedildi.
Milli futbolcuyla Juventus'un ilgilendiği, ayrıca İngiltere'den Newcastle United ve Fulham ile Almanya'dan VfB Stuttgart'ın da oyuncuyu takip ettiği öne sürüldü.