Roma’da Zeki Çelik belirsizliği

AS Roma forması giyen Zeki Çelik'in geleceği belirsizliğini koruyor. Milli futbolcunun sezon sonunda sona erecek sözleşmesi için henüz kulübüyle anlaşma sağlanamadı.

MAAŞ TALEBİ VE TEKLİF

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre oyuncunun menajeri, yeni sözleşme için sezonluk 4 milyon Euro net ücret talep ediyor. Roma'nın mevcut teklifinin ise 2 milyon Euro'nun biraz üzerinde olduğu belirtildi.

İtalyan kulübünün çıkabileceği en yüksek maaşın 2.5 milyon Euro seviyesinde olduğu ifade edildi.