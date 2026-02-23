Juventus'ta Kenan Yıldız şoku
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Juventus’ta Kenan Yıldız gelişmesi yaşandı. Milli futbolcunun sakatlığı nedeniyle antrenmana çıkmadığı ancak Galatasaray maçında forma giyebileceği belirtildi.
Giriş Tarihi:
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Kenan Yıldız, Como maçında baldırına aldığı darbe sonrası tedbir amaçlı oyundan çıkarıldı. Teknik direktör Luciano Spalletti, oyuncuyu riske etmedi.
ANTRENMANA ÇIKMADI
Haberde, Kenan Yıldız'ın son yapılan antrenmanda yer almadığı ifade edildi. Milli futbolcunun Galatasaray karşılaşmasında sahada olmasının beklendiği aktarıldı.
RÖVANŞ 25 ŞUBAT'TA
Juventus ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı 25 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.