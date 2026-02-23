FIFA'dan futbol kurallarına yeni dokunuş! Zaman geçirmeye engel geliyor
FIFA, oyunun temposunu yükseltmek ve zaman geçirmeyi azaltmak amacıyla yeni bir kural değişikliğini gündeme taşıdı. Buna göre sakatlık nedeniyle saha içinde tedavi gören futbolcuların, oyun yeniden başladıktan sonra en az 1 dakika boyunca oyun alanı dışında kalması planlanıyor. Düzenleme, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü yapılacak IFAB yıllık genel kurul toplantısında onaya sunulacak.
- IFAB yıllık genel kurulunda FIFA, saha içinde tedavi gören oyuncuların 1 dakika boyunca saha dışında kalmasını zorunlu kılan öneriyi masaya yatırdı.
- FIFA'nın önerisi, oyunun ritmini korumak ve zaman kaybını azaltmak amacıyla standart bir süre belirlemeyi hedefliyor.
- Aralık ayında Arab Cup'ta test edilen 2 dakikalık süre eleştiri alınca, IFAB içinde 1 dakikalık süre uzlaşma formülü olarak öne çıktı.
- Zorunlu 1 dakikalık çıkış takımı geçici olarak 10 kişi bırakacağı için savunma dengesini etkileyebileceği ve gol yeme riskini artırabileceği tartışılıyor.
- Taslak düzenlemede rakip oyuncunun kart görmesi, kaleciler ve penaltı atışı gibi durumlarda istisnalar öngörülüyor.
Futbol kurallarına ilişkin en kritik kararların ele alındığı IFAB yıllık genel kurulunda bu kez "maç akışı" odağı öne çıkıyor. FIFA'nın masaya koyduğu öneri, saha içinde tedavi gerektiren sakatlıkların ardından oyuncunun belirli bir süre saha dışında kalmasını zorunlu hale getirerek oyunun ritmini korumayı hedefliyor. Toplantıdan çıkacak kararın, farklı organizasyonlardaki uygulamalara da doğrudan yön vermesi bekleniyor.
AMAÇ: ZAMAN KAYBINI AZALTMAK
Mevcut kurallar çerçevesinde sakatlanan futbolcuların ne kadar süre saha dışında kalacağına dair evrensel, net bir zaman sınırı bulunmuyor. Bu alanda ligler ve organizasyonlar, kendi iç uygulamalarına göre farklı yöntemler benimseyebiliyor. FIFA'nın yeni önerisi ise standart bir süre üzerinden, zaman kaybını azaltmayı ve oyunun gereksiz duraksamalarla soğumasını önlemeyi amaçlıyor.
ARAB CUP TESTİ SONRASI "UZLAŞI" FORMÜLÜ
FIFA, Aralık ayında düzenlenen Arab Cup'ta saha içinde tedavi gören oyuncular için 2 dakikalık saha dışı kalma süresini test etmişti. Ancak bu uygulama yoğun eleştiri alınca, tartışmaların ardından IFAB içinde 1 dakikalık süre "uzlaşma formülü" olarak öne çıktı. Yeni modelde hedef, tedavi nedeniyle oyunun sık sık kesildiği anlarda zaman yönetimini daha kontrollü hale getirmek olarak ifade ediliyor.
TARTIŞMANIN ODAĞI: 10 KİŞİLİK RİSK VE ADİL DENGE
Önerinin en çok konuşulan yönü, 1 dakikalık zorunlu çıkışın takımı kısa süreliğine 10 kişi bırakabilecek olması. Bu durumun özellikle maçın kritik anlarında savunma dengesini etkileyebileceği ve gol yeme riskini artırabileceği görüşü gündeme getiriliyor. Diğer yandan, bazı futbolcuların oyunu soğutmak için sakatlık üzerinden zaman kazanmaya çalıştığına dair şüphelerin de bu tür bir düzenlemeyi gündeme taşıdığı belirtiliyor. Buna karşın, sürenin uzatılmasının gerçekten sakatlanan oyuncuları gereksiz şekilde cezalandırabileceği yönündeki çekinceler de tartışmanın önemli bir parçası.
İSTİSNALAR MASADA
Taslak düzenlemede bazı istisnalar da değerlendiriliyor. Buna göre sakatlık pozisyonunda rakip oyuncu sarı ya da kırmızı kart görürse, sakatlanan futbolcunun 1 dakika bekleme zorunluluğunun devreye girmemesi planlanıyor. Kalecilerin uygulamadan muaf tutulması da gündemdeki başlıklardan biri. Ayrıca penaltı atışını kullanacak futbolcunun, özel durumlarda saha içinde kalabilmesine izin verilebileceği ifade ediliyor.