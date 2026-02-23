FIFA'dan futbol kurallarına yeni dokunuş! Zaman geçirmeye engel geliyor

TARTIŞMANIN ODAĞI: 10 KİŞİLİK RİSK VE ADİL DENGE

Önerinin en çok konuşulan yönü, 1 dakikalık zorunlu çıkışın takımı kısa süreliğine 10 kişi bırakabilecek olması. Bu durumun özellikle maçın kritik anlarında savunma dengesini etkileyebileceği ve gol yeme riskini artırabileceği görüşü gündeme getiriliyor. Diğer yandan, bazı futbolcuların oyunu soğutmak için sakatlık üzerinden zaman kazanmaya çalıştığına dair şüphelerin de bu tür bir düzenlemeyi gündeme taşıdığı belirtiliyor. Buna karşın, sürenin uzatılmasının gerçekten sakatlanan oyuncuları gereksiz şekilde cezalandırabileceği yönündeki çekinceler de tartışmanın önemli bir parçası.